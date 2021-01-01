أحلى من الجاهز .. طريقة عمل ناجتس مقرمش في المنزل

يعتبر الناجتس المقرمش من الأطعمة الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون وبالأخص الأطفال.
وتقدم الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل ناجتس مقرمش في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير ناجتس مقرمش
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
بيضة
بقسماط
ملح
فلفل أسود
بودرة ثوم
بودرة بصل
بصل مبشور
بهارات
شبت مفروم
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