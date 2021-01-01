طريقة عمل تارت الكيوي للاحتفال بالكريسماس



طريقة عمل تارت الكيوي طريقة عمل تارت الكيوي

ستقوم العديد من الأمهات بالأحتفال بالكريسماس داخل المنزل مع أطفالها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا كبيرة على صحة الأسرة، وستقدم الأمهات العديد من الوجبات التي يفضلها الأطفال، واهمها الحلويات.



ولذلك نقدم لكم طريقة عمل تارت الكيوي للكريسماس على طريقة الشيف زينب مصطفى..



مقادير تارت الكيوي للكريسماس

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للكيك4 بيضةكوب زيتكوب لبنكوب سكر4 باكو فانيليا300 جرام دقيقباكو بيكنج بودرالصوصلتر ماء5 حبة كيوى شرائح4 ملعقة كبيرة سكرعصير ليمونة5 ملعقة كبيرة نشاملعقة كبيرة زبدةالتزيينشرائح كيوىشرائح ليمونورد مجففطريقة تحضير تارت الكيوي للكريسماس* يخلط البيض والسكر والزيت واللبن جيدا* تضاف الفانيليا وخليط الدقيق والبيكنج بودر والملح ويقلب كل الخليط بلطف* توضع الكيك في الفرن حتى تمام النضج* تترك لتبرد ثم يفرغ القلبالصوص* يضرب في الخلاط الماء والكيوي والسكر وعصير الليمون والنشا* يوضع الخليط في إناء على النار ليغلي* يضاف على وجه الكيك وتوضع في الثلاجة لتبرد وتتماسك* تزين بشرائح الكيوي والليمون والورد المجفف ثم تقدم