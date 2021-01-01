وفقا للقانون .. عقوبة المخالفين أثناء اختبارات "حقوق عين شمس"

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أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وباتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المسجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي الطلاب والحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية



وأوضح " عبد المؤمن " خلال تصريحاته الخاصة لموقع " صدى البلد " أن وفقًا للقانون الموضوع من قبل المجلس الأعلي للجامعات بالنسبة للطلاب المخالفين بالتدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات يحذر الطالب في المرة الأولي ثم يحول الى الشئؤن القانونية لتطبيق العقوبة اللأزمة والتي تتمثل في (غرامة مالية – حرمان من أداء الاختبارات)، مؤكدًا أن تلك العقوبة تطبق أيضا على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمصححين بالكنترول.



وأضاف عميد حقوق عين شمس أن الكلية قد وضعت الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة لتلك الظروف التي تمر بها الطلاب ، مشيراٍ الى أنه قد تم توفير كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية بعد إعلان إدارة الكلية أن الدراسة " اون لاين " لنهاية الفصل الدراسي الأول

وقد قال الدكتور " محمد صافي " وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، في تصريحات سابقة له أنه نظرًا لزيادة أعداد الإصابة تم رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية والعمل علي الدراسة من داخل المنازل حتي نهاية شهر ديسمبر وذلك حفاظا علي الطلاب واستعدادًا لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

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وأوضح " صافي " أن الاختبارات النظرية بالكلية تبدء 9 يناير 2021، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بينهموأكد وكيل شئؤن حقوق عين شمس علي أنه تم الاعتماد علي الاختبارات "البابل شيت " نظرًا لتسهيل أداء الامتحانات علي الطلاب وتسهيل التصحيح علي المصححين وتطبيق نظام العزل الصحي للورق.