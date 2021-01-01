أكد الدكتور أسامة السيد، عمدي كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الطلاب أدوا إختبارات التربية العملية بشكل إيجابي دون أى معوقات، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد ، للحفاظ علي صحة الطلاب وأعضاء هئية التدريس والعاملين وذلك للحد من إنتشار العدوي بينهم.
وأوضح "السيد " خلال تصريحاته، لموقع" صدى البلد "، أن الإختبارات العملية مستمرة الى منتصف يناير علي أن تبدأ الإختبارات النظرية 9 يناير 2021 ، مشددًا علي إلتزام كافة الطلاب بإرتداء الكمامات الطبية والإ يحرم الطالب من دخول الى اللجان وأداء الإختبار.
وأشار عميد الكلية، الى الإعتماد علي الإختبارت الإلكترونية بشكل أساسي كبديل للإختبارات النظرية بالمواد النظرية ليصبح شكل الإختبار أسئلة إختيار من متعدد في ساعة واحدة فقط ، لافتًا الى إمكانية خروج الطالب بعد 45 دقيقة من مدة الإختبار .
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التعليقات على تربية نوعية عين شمس : الاختبارات العملية مستمرة لمنتصف يناير والنظرية حتى 9 من نفس الشهر
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