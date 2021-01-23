كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل



امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات

كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ أمر يشغل جميع طلاب الجامعات على السوشيال ميديا بشكل ملحوظ في الوقت الراهن، بالتزامن مع إطلاق هاشتاج توقف الدراسة في مصر بسبب تخوف الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع زيادة عدد الإصابات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة مع حلول الموجة الثانية من فيروس كورونا.



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وفي هذا التقرير، يقدم موقع "صدى البلد" الرد الرسمي النهائي على سؤال كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات هذا العام؟

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وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول ستتم بشكل طبيعي وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم تغير الوزارة شكل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، موضحةً أنه لا نية لدى الوزارة لاستبدال الامتحانات بأبحاث لأي من الفرق.وقالت إنه تم تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة للعام الدراسي 2020 /2021.اقرأ أيضا:شائعات بتوقف الدراسة في الجامعات.. والتعليم العالي: لا قرارات جديدة بشأن الامتحانات حتى الآنووفقا للخريطة الزمنية، تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بينما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.عقد امتحانات إلكترونية في بعض الكلياتقال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق، إنه نظرًا لتزايد أعداد الإصابة واقتراب موعد الاختبارات بالكلية، تم الاعتماد على التعليم الإلكتروني بشكل كامل حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2020/2021 واعتماد الاختبارات الإلكترونية "بابل شيت" بشكل كامل لتسهيل عملية أداء الامتحانات على الطلاب.كما كشفت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن طريقة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل 2021وقد أوضحت "مصطفى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه سيتم إجراء الامتحانات بأسلوب البابل شيت وهذا النظام تم تفعيله في امتحانات نهاية الترم السابق، حيث تم اختبار المنصات في امتحانات الميد تيرم وحققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من جانب الطلاب.اقرأ أيضا: رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة الجديد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل خطته فى المرحلة القادمةكما يتم إجراء الامتحانات (أونلاين) بجميع مستوياتها من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وتزايد معدلات الإصابات.وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون بنظام بابل شيت، حيث تكون مدة الامتحان ساعة ونصف.وأضاف "كامل"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الامتحان سيكون عبارة عن عشرين أو خمسة وعشرين سؤالا، مع تطبيق نفس ضوابط الفصل الدراسى السابق بالنسبة للطالب المتغيب عن الامتحان، حيث يعتبر متغيبا بعذر.عميد دار علوم القاهرة: الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي شكلأكد الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أنه سيتم إعداد جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول وفقًا للأجندة التي وضعتها الجامعة.وقال "رضوان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الموعد النهائي للامتحانات، وكذلك كيفية إجرائها، يتوقف على القرارات التي سيصدرها مجلس الجامعة ، مؤكدا أن الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي شكل سواء حضوريا في مقر الكلية أو من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة، كما أنه يتم تخصيص ساعتين يوميا لإجراء عمليات التعقيم بالكلية بقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب، ويتم ذلك بإشراف لجنة مختصة لمتابعة تطبيقها والتزام الجميع بها سواء الطلاب أو أعضاء هية التدريس والعاملين.محمود علم الدين: جار إعداد جداول الامتحان بالكليات.. واستعدادات لكل السيناريوهاتفيما أوضح الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتم وفقا للظروف الراهنة التي نشهدها، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من السيناريوهات والحلول البديلة التي سيتم الاعتماد عليها في حال حدوث أي ظروف طارئة بشأن سير العملية التعليمية أو إجراء الامتحانات.وأكد "علم الدين"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات تحت أي ظرف ، سواء فيما يتعلق بأزمة "كورونا" أو حتى فيما يتعلق بحدوث أي تغيرات بالظروف المناخية ، فالجامعة وضعت في اعتبارها هذه المتغيرات واستعدت بالحلول المناسبة لها وإدارتها بطريقة صحيحة والتي تحقق مصلحة الطالب.امتحانات جامعة حلوانيؤدي طلاب جامعة حلوان امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.وأعلنت كليات الجامعة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول بحملات تعقيم مكثة بالمدرجات وأماكن الامتحانات والحرص على التباعد بين الطلاب، مشيرة إلى أنه جارٍ إعلان الجداول المبدئية للكليات خلال الشهر الحالي.وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان لـ"صدى البلد"، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية يوم 2 يناير 2021 وتنتهى يوم 2 فبراير 2021، على أن يكون الفارق بين المادة التى تليها يومين على الأقل.وأضاف مسئولو شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية من يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وتستمر حتى يوم ٣ فبراير ٢٠٢١.وأعلن مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية من يوم 4 يناير 2021 وتستمر حتى يوم 4 فبراير 2021، حيث يكون عدد أيام الامتحانات 7 أيام لكل فرقة ويكون الفارق بين المادة والأخرى يومين على الأقل.ونوه مسئولو شئون الطلاب بكلية التربية بجامعة حلوان، إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية وفقا للجداول المبدئى للكليات:بالنسبة للفرقة الثانية بالكلية تبدء الامتحانات يوم 11 يناير 2021 الى يوم 3 فبراير 2021و بالنسبة للفرقة الثالثة بالكلية تبدء الامتحانات يوم 14 يناير 2021 و تستمر حتى يوم 2021و الفرقة الرابعة تبدء الامتحانات يوم 11 يناير 2021 الى يوم 3 فبراير 2021على أن يكون عدد أيام الامتحانات 10 أيام لكل فرقة بالكلية ويكون الفارق بين المادة والأخرى يومين على الأقل.وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية.