شاهد.. لحظة غرق سفينة إنزال إيرانية قرب مضيق هرمز

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لحظة غرق سفينة إنزال إيرانية

عرضت فضائية "روسيا اليوم" تفاصيل غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز.

وقد أعلنت السلطات الإيرانية، مساء أمس، السبت، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.

وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.

وذكر مكي زادة أن الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وجميع السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.

وشدد المسئول الإيراني على أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وتم استنفار كل القوات المتاحة للعثور على المفقودين.

المصدر: روسيا اليوم

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