عرضت فضائية "روسيا اليوم" تفاصيل غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز.
وقد أعلنت السلطات الإيرانية، مساء أمس، السبت، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.
وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.
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التعليقات على شاهد.. لحظة غرق سفينة إنزال إيرانية قرب مضيق هرمز
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