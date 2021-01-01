شاهد.. مدير منظمة الصحة العالمية: هذه الجائحة ليست الأخيرة

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صورة الخبر: مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم عام 2020 لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن "هذا أمر واقع".

وقال تيدروس، في كلمة مسجلة نشرتها اليوم السبت المنظمة بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للاستعداد على مواجهة الأوبئة: "من الصعب التصديق بأن كوفيد-19 كان غير معروف لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط. عالمنا انقلب رأسا على عقب خلال الأشهر الـ12 الماضية".

وشدد على أن "تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه، ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة إلى المجتمعات والاقتصادات"، مضيفا: "لكن كل هذا يجب ألا يمثل مفاجأة، وكانت هناك على مدار سنوات طويلة تقارير وأبحاث وإرشادات متعددة قالت كلها إن العالم ليس جاهزا لمواجهة أي جائحة".

وتابع: "يجب علينا جميعا التعلم من الدروس التي تعطيها لنا الجائحة. أولا، على كافة الدول الاستثمار في القدرات الاستنفارية من أجل منع ورصد وتخفيف كل الأنواع من حالات الطوارئ، إن كانت ناجمة عن أوبئة ناشئة طبيعيا أو أحداث متعمدة".

المصدر: RT

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