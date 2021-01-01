في مشهد صادم، انتشرت أعداد كبيرة من أسراب الجراد، الفترة الحالية جنوبي محافظة بلقرن السعودية، وبالتحديد في مركز آل سلمة.
ورصدت عدسة المصور سعيد القاسمي، تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.
وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تحاصر أسراب الجراد الصحراي التي جاءت للمملكة بأعداد كبيرة من الدول المجاورة عبر سواحل البحر الأحمر.
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التعليقات على هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية
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