يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان



فوائد للجسم عند تناول الرمان فوائد للجسم عند تناول الرمان

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الرمان.



فوائد الرمان للجسم...



1 - تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان يوميا لمدة 15 يوم تزيد من نسبة هرمون التستوستيرون في اللعاب وهذا الهرمون يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء.

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2 - يعتبر الرمان علاجا لرائحة الفم الكريهة، خاصة عند تناوله قبل النوم3 - يخفض نسبة السكر في الدم4 - علاج فعال لتقرحات الجهاز المعوي5 - يعمل الرمان كعنصر فعال لتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء6 - يعمل كفاتح للشهية ويحسن من الهضم7 - يعتبر طاردا للديدان المعوية