يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

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فوائد للجسم عند تناول الرمان

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الرمان.

فوائد الرمان للجسم...

1 - تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان يوميا لمدة 15 يوم تزيد من نسبة هرمون التستوستيرون في اللعاب وهذا الهرمون يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء.

2 - يعتبر الرمان علاجا لرائحة الفم الكريهة، خاصة عند تناوله قبل النوم

3 - يخفض نسبة السكر في الدم

4 - علاج فعال لتقرحات الجهاز المعوي

5 - يعمل الرمان كعنصر فعال لتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء
6 - يعمل كفاتح للشهية ويحسن من الهضم

7 - يعتبر طاردا للديدان المعوية

المصدر: فيسبوك

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