يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الرمان.
فوائد الرمان للجسم...
1 - تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان يوميا لمدة 15 يوم تزيد من نسبة هرمون التستوستيرون في اللعاب وهذا الهرمون يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء.
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