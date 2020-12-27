65.51 مليار جنيه ضرائب موظفى الدولة خلال عام

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65.51 مليار جنيه ضرائب موظفى الدولة خلال عام

سدد الموظفون بالدولة لـ الحكومة مبلغ 65.51 مليار جنيه في صورة ضرائب على المرتبات بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة اقتربت من 6 مليارات جنيه عن العام السابق له، إذ وصلت وقتها لـ59.2 مليار جنيه.

كشف بيانات الحساب الختامي المبدئية لموازنة العام المالي الماضي عن تحصيل 64.022 مليار جنيه في صورة ضرائب على الرواتب المحلية بعد أن كانت 57 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وتم تحصيل ضرائب دمغة من الرواتب بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 2.243 مليار جنيه في العام السابق له.

وأشار التقرير إلى تحصيل ضرائب دخل بخلاف التوظف بقيمة 31.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي ومقارنة ـ27,2 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وسجلت الضرائب على المهن غير التجارية بقيمة 2.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي بعد أن كانت 2.6 مليار جنيه في العام السابق له.

وسجلت الضرائب على الأرباح الرأسمالية نحو 1.044 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 924 مليون جنيه في العام السابق له.

المصدر: صدى البلد

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