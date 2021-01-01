

تسريب أسماء سيارات كيا الكهربائية القادمة على الانترنت تسريب أسماء سيارات كيا الكهربائية القادمة على الانترنت

المربع نت – تستعد كيا للكشف عن أول سياراتها الكهربائية، ففي سبتمبر الماضي، أعلنت صانعة السيارات الكورية عن خطة جريئة لإطلاق ما يصل إلى سبع سيارات كهربائية جديدة في قطاعات مختلفة بحلول 2027، وتوسيع تشكيلتها المُكهربة إلى 11 طراز بحلول 2025.



هذه الخطة الطموحة من شأنها أن تجعل مبيعات السيارات الكهربائية في كيا تبلغ 25% من إجمالي سياراتها بحلول 2029، كما شوقت الشركة لسياراتها الكهربائية بصور تشويقية غامضة، واليوم، تسربت الأسماء الداخلية لسياراتها الكهربائية القادمة.



قدمت كيا في 22 ديسمبر الماضي تسجيل الأسماء التالية كعلامات تُجارية IK4 و EV3 و KIA EV2 و EV6 و KIA EV5، ومن المرجح أن تكون هذه أسماء رمزية داخلية أكثر من أسماء نماذج إنتاجية، لكنها تُظهر أن خطط الشركة في مرحلة متقدمة، كما أنهم يتميزون جميعاً بشعار كيا الجديد.

في حين أكدت كيا أن اول سياراتها الكهربائية التي سيتم الكشف عنها في 2021 تحمل الاسم الرمزي CV، ومن الصور التشويقية، ستكون غالبية سيارات كيا الكهربائية الجديدة من سيارات الاس يو في والكروس أوفر، بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات هذا السوق المتنامي، كما ستكون هناك سيدان كهربائية وهاتشباك كهربائية أيضاً.في حين تقول التقارير أنه سيتم بناء هذه السيارات الكهربائية على منصة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية، ويُقال أن أول سيارة كهربائية ستحصل على تصميم مستوحى من سيارة Imagine الاختبارية التي ظهرت للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات 2019، مع نطاق قيادة كهربائي يبلغ 500 كم.كما ستحصل السيارة على شاحن بقوة 350 كيلووات، ليتم شحن البطارية من 20 إلى 80 بالمائة في حوالي 20 دقيقة، كما تُخطط الشركة لإضافة 1,500 محطة شحن في كوريا الجنوبية بحلول 2030، إلى جانب أكثر من 2,400 في أوروبا، وحوالي 500 في أمريكا الشمالية، لاستيعاب هذه السيارات الكهربائية.







