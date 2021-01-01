تسريب أسماء سيارات كيا الكهربائية القادمة على الانترنت

المربع نت – تستعد كيا للكشف عن أول سياراتها الكهربائية، ففي سبتمبر الماضي، أعلنت صانعة السيارات الكورية عن خطة جريئة لإطلاق ما يصل إلى سبع سيارات كهربائية جديدة في قطاعات مختلفة بحلول 2027، وتوسيع تشكيلتها المُكهربة إلى 11 طراز بحلول 2025.
هذه الخطة الطموحة من شأنها أن تجعل مبيعات السيارات الكهربائية في كيا تبلغ 25% من إجمالي سياراتها بحلول 2029، كما شوقت الشركة لسياراتها الكهربائية بصور تشويقية غامضة، واليوم، تسربت الأسماء الداخلية لسياراتها الكهربائية القادمة.
قدمت كيا في 22 ديسمبر الماضي تسجيل الأسماء التالية كعلامات تُجارية IK4 و EV3 و KIA EV2 و EV6 و KIA EV5، ومن المرجح أن تكون هذه أسماء رمزية داخلية أكثر من أسماء نماذج إنتاجية، لكنها تُظهر أن خطط الشركة في مرحلة متقدمة، كما أنهم يتميزون جميعاً بشعار كيا الجديد.
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