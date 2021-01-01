

(حصاد 2020) إنجازات الاتصالات في عام كورونا | إيتيدا تحافظ على المستثمرين (حصاد 2020) إنجازات الاتصالات في عام كورونا | إيتيدا تحافظ على المستثمرين

كشفت مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2019/2020، التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن جهود دعم الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاع.



(حصاد 2020) إنجازات الاتصالات في عام كورونا | إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في 5 جامعات اقليمية





أوضحت المؤشرات أنه بالرغم من التحديات التى فرضتها أزمة كورونا على مجتمع الأعمال فى مختلف العالم، نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا خلال عام 2020 فى الحفاظ على المستثمرين الحاليين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى من الشركات العالمية في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

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قدمت الهيئة أشكال الدعم كافة بما ساهم في تعزيز نمو حجم أعمال واستثمارات تلك الشركات، لعدد 27 مستثمر أجنبى لديهم اتفاقياتموقعة مع الهيئة، ونتج عن ذلك الدعم زيادة أعداد العاملين بتلك الشركات وخلق نحو 5400 فرصة عمل جديدة للكوادر المصرية العاملة فى مجال مراكز خدمة عملاء تلك الشركات للخارج.كما تم تجديد 4 عقود حالية موقعة مع الهيئة وشركات عالمية تضمن خلق أكثر من 6 ألاف فرص عمل إضافية جديدة خلال الثلاث السنوات القادمة وزيادة حجم الصادرات ودعم خطط أعمال الشركات في التصدير لأسواق عالمية جديدة.وتم توقيع 10 عقود جديدة مع مستثمرين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بما يساهم في توفير 3620 فرص عمل إضافية مباشرة للكوادر البشرية وأكثر من 9 ألاف فرصة عمل غير مباشرة على مدار 3 سنوات.كما أنه فى إطار تعزيز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجالات ريادة الأعمال تم التالى:انضمام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للتحالف الدولي Global Technology and Business Services Council، والذى يضم 12 منظمة دولية وإقليمية مستقلة تمثل قطاع التكنولوجيا وخدمات الأعمال في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تطرأ على الصناعة مثل أزمة فيروس كورونا المستجد.اختار تقرير مؤسسة ايه بي اس ال البولندية الرائدة بالتعاون مع شركة ديلويت الاستشارية العالمية مصر ضمن أبرز مواقع تقديم خدمات تعهيد الأعمال بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لتكون الدولة الوحيدة من خارج القارة الأوروبية التي تم رصدها ودراسة مقومات نجاحها فى تقديم هذه النوعية من الخدمات.اختار التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020 القاهرة ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية.