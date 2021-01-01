

كاسبرسكي: سرقة 347 مليار دولار من 179 مليون لاعب كاسبرسكي: سرقة 347 مليار دولار من 179 مليون لاعب

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة كاسبرسكي أن واحدًا من كل عشرة لاعبين أو 179 مليونًا على مستوى العالم قد سُرقت معرفته والتي قد تصل قيمتها إلى 347 مليار دولار.







وفقًا لمزود الأمن السيبراني الروسي متعدد الجنسيات ومكافحة الفيروسات، فإن بحثه الجديد الذي أجري في نوفمبر، للنظر في حالة الألعاب العالمية في عام 2020، يشير إلى أن ما يقرب من الخمس (19 في المائة) تعرضوا للتنمر أثناء اللعب، هذا الاتجاه المقلق أكثر انتشارًا في روسيا (44 في المائة)، تليها المملكة العربية السعودية

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(27 في المائة) وتركيا (28 في المائة) والولايات المتحدة (27 في المائة)، أجرت الشركة استبيانًا على 5031 لاعبًا في 17 دولة.قالت مارينا تيتوفا، رئيسة تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي، في بيان: "عند ممارسة الألعاب، من المهم التفكير منذ البداية في أفضل السبل التي يمكنك من خلالها تجنب المتنمرين والغش والمتسللين أو التعامل معهم، وإن التصرف في هذا مبكرًا يعني أنه يمكنك وضع العديد من هذه المخاوف جانباً والتركيز على الاستمتاع باللعبة".والجدير بالذكر أن ثلث اللاعبين (33 في المائة) عانوا من الغشاشين، كل هذه العوامل مجتمعة تسبب التوتر والقلق في 31 في المائة منهم، هذا أمر مخيب للآمال لأن تخفيف التوتر هو الشيء الذي يذهب معظمهم (62 في المائة) إلى الألعاب لإزالته، وكذلك الإثارة (62 في المائة)، ثم الصداقة (46 في المائة).توصي Kaspersky المستخدمين بالتسوق دائمًا لشراء ألعاب الكمبيوتر إما على منصات معروفة مثل Steam و GOG أو من خلال مواقع المطورين الرسمية، بدلاً من ربط بطاقة بها كل مدخراتك، احصل على بطاقة خصم للتسوق عبر الإنترنت وقم بتعبئتها حسب الحاجة، وبهذه الطريقة، إذا اقتحم المتسللون موقعًا تستخدمه، فلن يحصلوا على الكثير.