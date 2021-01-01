منظمة الصحة العالمية تطلق تطبيقها الذكي الخاص بفيروس كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية WHO تطبيقها الذكي للهواتف والأجهزة المحمولة الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” (COVID-19)، والذي يقدم أحدث الإرشادات والتحديثات حول الوباء.
ويحمل التطبيق اسم WHO COVID-19 Updates، ويقدم نفسه كتطبيق يقدم أكثر المعلومات البيانات موثوقية وصحة حول الفيروس، غير أنه يفتقر لميزة تتبع جهات الاتصال، وهي الميزة الشائعة بين التطبيقات المشابهة التي أصدرتها معظم الحكومات حول العالم.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية WHO تطبيقها الذكي حول فيروس كورونا لأول مرة في أبريل الماضي، ثم سحبته من متاجر التطبيقات بعد فترة قصيرة بسبب عدم جاهزيته للنشر على نطاق عام.
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