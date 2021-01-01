منظمة الصحة العالمية تطلق تطبيقها الذكي الخاص بفيروس كورونا

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منظمة الصحة العالمية تطلق تطبيقها الذكي الخاص بفيروس كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية WHO تطبيقها الذكي للهواتف والأجهزة المحمولة الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” (COVID-19)، والذي يقدم أحدث الإرشادات والتحديثات حول الوباء.

ويحمل التطبيق اسم WHO COVID-19 Updates، ويقدم نفسه كتطبيق يقدم أكثر المعلومات البيانات موثوقية وصحة حول الفيروس، غير أنه يفتقر لميزة تتبع جهات الاتصال، وهي الميزة الشائعة بين التطبيقات المشابهة التي أصدرتها معظم الحكومات حول العالم.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية WHO تطبيقها الذكي حول فيروس كورونا لأول مرة في أبريل الماضي، ثم سحبته من متاجر التطبيقات بعد فترة قصيرة بسبب عدم جاهزيته للنشر على نطاق عام.

ويقدم التطبيق آخر الإحصائيات لحالات الإصابة بالفيروس عالميا، ما يسمح بمتابعة أخبار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كما يوفر الإرشادات الصحية الصحيحة لمكافحة الفيروس والوقاية منه، وكذلك رابط التبرع لصندوق الاستجابة لفيروس كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية.

كذلك، يحتوي التطبيق على تبويب مخصص لفحص وتشخيص الإصابة بالفيروس، والأعراض الخفيفة والخطيرة له، كما يجيب على الأسئلة الأكثر تداولا وشيوعا حول الفيروس.

ويتوافق تطبيق فيروس كورونا الخاص بمنظمة الصحة العالمية مع نظام تشغيل أندرويد وiOS، غير أنه يقتصر في البداية على نيجيريا، على أن يتم طرحه قريبا عالميا.

المصدر: مشبك

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