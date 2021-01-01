كشفت دراسة حديثة عن عارض مزعج يحدث في بعض الأحيان أثناء النوم من شأنه أن يكون مؤشرا على اقتراب مشكلة خطيرة يعاني منها الكثير من كبار السن.
تؤدي اضطرابات النوم بشكل عام إلى حدوث خلل كبير في وظائف الجسم ومناعته، بالإضافة إلى حدوث خلل في عملية أيض الغلوكوز والتحكم في وزن الجسم ووظيفة القلب والأوعية الدموية الإدراك والاستقرار النفسي.
متوفرة في الأسواق... 6 أطعمة ومنتجات يؤكد العلماء بأنها تقي من كورونا
وتعتبر اضطرابات النوم من الحالات الشائعة جدًا لدى كبار السن وغالبًا ما تترافق مع أمراض أخرى، وتزيد من تسريع عمليات التنكس العصبي الأساسية.
توقف التنفس أثناء النوم
ونشرت مجلة "researchgate" العلمية دراسة أكدت من خلالها إلى وجود ارتباط وثيق بين توقف التنفس أثناء النوم وبين مشكلة خطيرة يعاني منها كبار السن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دراسة: توقف التنفس أثناء النوم مؤشر لبداية مرض خطير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق