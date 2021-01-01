

تناول «الزنجيبيل» يقي من هذه الأمراض تناول «الزنجيبيل» يقي من هذه الأمراض

شددت إدارة الشيخ زايد الصحية على أهمية اتباع كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.



ونصحت الدكتورة دعاء شحاتة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة الشيخ زايد الصحية، في بيان على صفحة الإدارة بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، بتناول الشروبات الساخنة لمواجهة الفيروس خاصة الأعشاب الطبية ومن بينها «الزنجيبل» لما له من فوائد طبية هائلة، حيث جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الإنسان، في قوله تعالى (وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا) وهو ما يدل على الفوائد العظيمة للزنجبيل حيث تستعمل جذوره وسيقانه لاحتوائها على مادة gingerols ومواد طياره وفلافينويد وعلى مايقارب من ٤٠ ماده مضاده للأكسدة.



وأشارت «شحاتة» إلى أن الزنجبيل له دور في تحسين الدورة الدموية، فهو يحتوي على مركبات مثل gingerols وzingerone التي تمنع الجلطات الدموية في الجسم، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، فضلا عن العديد من الأمراض:

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_يقاوم الخلايا السرطانية ويحد من انتشارها_يعالج الصداع وألام الرأس لأنه بينشط الدوره الدمويه_يقوي الذاكرة_يقوي النظر ويعالج الغشاوة_يعالج احتقان الأحبال الصوتيه_يعالج الدوخه والدوار_يقلل التوتر والقلق_منشط طبيعي يزيد من طاقه الإنسان_يسكن آلام القولون_موسع للشعب الهوائية_ مضاد للألتهاب قوي يعالج أيضا العظام والآلام الروماتزميه_يقلل نسبه الكوليسترول في الدم_يقوي جهاز المناعه_ يساعد على امتصاص الدهون خاصه دهون البطن وبالتالي مهم في نظام الرجيم_مفيد أيضا للبشره يمكنك إضافه زيت الزنجبيل إلى الماء الذي تستحم به فيساعد على نضاره البشره_ويقلل من ألام الطمثأما الطريقة الصحيحة فأوضحت: قم بغلي ملعقة كبيرة من الزنجبيل ذي الشرائح الرقيقة في كوبين من الماء لمدة 10 دقائق، ثم صفيه وضع القليل من العسل. يمكنك تناول كوب أو كوبين يومياً.يمكنك أيضاً مضغ شرائح الزنجبيل الطازجة يومياً أو تضمين الزنجبيل الجاف أو الطازج في الطهي.