شددت إدارة الشيخ زايد الصحية على أهمية اتباع كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.
ونصحت الدكتورة دعاء شحاتة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة الشيخ زايد الصحية، في بيان على صفحة الإدارة بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، بتناول الشروبات الساخنة لمواجهة الفيروس خاصة الأعشاب الطبية ومن بينها «الزنجيبل» لما له من فوائد طبية هائلة، حيث جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الإنسان، في قوله تعالى (وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا) وهو ما يدل على الفوائد العظيمة للزنجبيل حيث تستعمل جذوره وسيقانه لاحتوائها على مادة gingerols ومواد طياره وفلافينويد وعلى مايقارب من ٤٠ ماده مضاده للأكسدة.
وأشارت «شحاتة» إلى أن الزنجبيل له دور في تحسين الدورة الدموية، فهو يحتوي على مركبات مثل gingerols وzingerone التي تمنع الجلطات الدموية في الجسم، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، فضلا عن العديد من الأمراض:
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التعليقات على تناول «الزنجيبيل» يقي من هذه الأمراض
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