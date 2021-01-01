

«الصحة» تقدم 7 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة «الصحة» تقدم 7 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة

قدمت وزارة الصحة والسكان، 7 نصائح للمواطنين حول كيفية ارتداء الكمامة بطريقة آمنة، تتفادى الأخطاء التي من شأنها أن تقلل من القيمة الوقائية للمنامة في مواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة والسكان عبر فيديو توضيحي ضمن المنشورات التوعوية التي تتداولها الوزارة على مختلف صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يلي:

-لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط

-لا ترتدي كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة

-انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس

-لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين

-تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة

-لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى

-لا تشارك الآخرين استخدام الكمامة الخاصة بك