

مغامر روسي يعبر المحيط الهادئ بمفرده للقاء عائلته وسط الجائحة مغامر روسي يعبر المحيط الهادئ بمفرده للقاء عائلته وسط الجائحة

عبر الروسي دميتري بيليفين المحيط الهادئ بمفرده للقاء عائلته وسط جائحة فيروس كورونا.



وكان بيليفين في فرنسا عند بداية الجائحة ولم يستطع العودة إلى زوجته وابنه في نيوزلندا بسبب القيود فقرر شراء يخت بطول 11 متر وأخذها في رحلة، بحسب ما نقلته راديو "نيوزلندا".

ومن الملاحظ أن الروسي كان يمارس رياضة الإبحار لمدة عشر سنوات لكنه لم يدخل البحر بمفرده قط.

وانطلق بيليفين من جزيرة مارتينيك الكاريبية حتى وصل إلى بنما ثم عبر قناة لدخول المحيط الهادئ والإبحار إلى أوكلاند في نيوزيلندا، وأبحر المغامر لمدة ستة أشهر، قطع خلالها 13 ألف كيلومتر.

وقال الرجل إنه اعتزم الوصول إلى نيوزيلندا في أكتوبر، للاحتفال بعيد ميلاد ابنه ولكن، تعرض لبعض الصعوبات خلال رحلته.

وأوضح، "لا يحالفني الحظ أبدا بالطقس، فقد بدأ موسم الأعاصير، وتعطل محرك اليخت بعد أن غادرت بنما، وأبحرت إلى تاهيتي بدونه، ثم انقطع الشراع الرئيسي، وكان عليّ أن أبحر بشراع واحد فقط".



