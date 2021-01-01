قال موظفو المكتبة الوطنية الأسترالية إنهم ذهلوا عندما عثروا على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة بين أوراق الشاعر والصحفي الأسترالي الراحل بانجو باترسون.
واعتبر الموظفون والخبراء أن الشاعر قد منحهم "هدية ثمينة" بعد أن خبأ قوالب من الشوكولاتة بين أوراقه، عندما عمل كمراسل حربي قبل 100 عام، وبقيت محفوظة بعد وفاته من التلف.
وكان الموظفون يتصفحون الأوراق التي حصلوا عليها مؤخرا للشاعر الأسترالي عندما عثروا على علبة تذكارية مليئة بالشوكولاتة، بحسب موقع "upi".
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التعليقات على العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير (فيديو)
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