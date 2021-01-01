أكثر من التحور.. أستاذ فيروسات يكشف خطورة وجود سلالة جديدة لكورونا



سلالة جديدة لكورونا سلالة جديدة لكورونا

قال الدكتور إسلام حسن الباحث فى علم الفيروسات بجامعة بوسطن، إن الطفرة الموجودة حاليا فى فيروس كورونا تضم 17 تحورا أو طفرة وراثية حدثت للفيروس خلال الفترة الماضية.



وأضاف باحث فى علم الفيروسات خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، يوجد طفرة من الـ 17 الموجودة فى نوعية الفيروسات الموجودة فى بريطانيا تساهم فى قدرة فيروس كورونا الهروب من الاستجابات المناعية الأجسام المضادة.



وأشار حسين إلى الفرق بين السلالة والتحور، حيث أن السلالة تطلق بعد التأكد حدوث طفرات للفيروس أدت إلى التغير فى سلوكه البيولوجي مثل القدرة على الانتشار بشكل أوسع.

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وأضاف الباحث فى علم الفيروسات بجامعة بوسطن،حتى الآن هناك معلومات لا تزال غير مؤكدة تشير إلى إحتمالية انتشار الفيروس بشكل أوسع ولكن لا يوجد أدلة علمية قاطعة".وقال إسلام حسين، التحورات فى فيروس كورونا أمر معتاد، والالتزام بالإجراءات الوقائية يقلل حدوث طفرات جديدة.