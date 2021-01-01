قال الدكتور إسلام حسن الباحث فى علم الفيروسات بجامعة بوسطن، إن الطفرة الموجودة حاليا فى فيروس كورونا تضم 17 تحورا أو طفرة وراثية حدثت للفيروس خلال الفترة الماضية.
وأضاف باحث فى علم الفيروسات خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، يوجد طفرة من الـ 17 الموجودة فى نوعية الفيروسات الموجودة فى بريطانيا تساهم فى قدرة فيروس كورونا الهروب من الاستجابات المناعية الأجسام المضادة.
وأشار حسين إلى الفرق بين السلالة والتحور، حيث أن السلالة تطلق بعد التأكد حدوث طفرات للفيروس أدت إلى التغير فى سلوكه البيولوجي مثل القدرة على الانتشار بشكل أوسع.
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التعليقات على أكثر من التحور.. أستاذ فيروسات يكشف خطورة وجود سلالة جديدة لكورونا
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