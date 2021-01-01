بدون زيارة الطبيب.. أسباب الشد العضلي وطرق علاجه بالمنزل



أسباب الشد العضلي أسباب الشد العضلي

يعتبر الشد العضلي من أكثر الأشياء التي يعاني منها العديد من الأشخاص، فيعتبر تشنج عضلي عندما تشتد العضلة فجأة من تلقاء نفسها، ويمكن أن تحدث هذه التشنجات في أي مكان في جسمك ولكنها شائعة في ساقيك.



كشف موقع webmd ، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ الشد العضلي وكان أهمها ضعف الدورة الدموية في الساق، تعمل عضلات ربلة الساق بشدة أثناء التمرين، لا تمتد بما فيه الكفاية، أن تكون نشطًا في درجات الحرارة المرتفعة، التعب العضلي، تجفيف، نقص المغنيسيوم و / أو البوتاسيوم، مشكلة مثل إصابة الحبل الشوكي أو العصب المقروص في رقبتك أو ظهرك.



أسباب الشد العضلي في الفخذ الامامي

يصاب البعض بشد عضلي في الفخد الأمامي يمكن أن يكون الشعور بعدم الراحة في أعلى الفخذ مثل الألم أو الحرقان، كشف موقع verywellhealth.عن أبرز أسباب الشد العضلي في الفخذ الامامي منها ..

-انضغاط العصب الفقري

قد يكون سبب ألم الفخذ هو انضغاط العصب الفقري. قد تضغط الأقراص القطنية المنفتقة أو التهاب المفاصل أسفل الظهر على الأعصاب التي تخرج من العمود الفقري وتنتقل إلى أسفل الفخذ.

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-ألم الفخذ المذليبسبب الضغط على العصب الجلدي الفخذي الجانبي ، قد يسبب ألم الفخذ المذلي (MP) وخز وتنميل وألم حارق في الجزء الخارجي من فخذك، يحدث عادةً في جانب واحد من الجسم وينتج عن ضغط العصب.الملابس الضيقةزيادة الوزن أو السمنةحملنسيج ندبي من إصابة أو جراحة سابقةإصابة الأعصاب المرتبطة بمرض السكريحمل محفظة أو هاتف محمول في الجيوب الأمامية والجانبية للبنطلوناتقصور الغدة الدرقيةاقرأ إيضا..للوقاية من الشد العضلي والتشنجات.. تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديوعلاج الشد العضلي في الفخذ الداخليفي كثير من الحالات يمكن علاج الشد العضلي في الفخذ الداخلي دون وصفة طبية أو تدخل طبي، تشمل العلاجات الطبيعية التي قد تجدها فعالة ما يلي وفقا لموقع healthline.-العلاج بالحرارة والجليد-تغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن وممارسة الرياضة-راحة-المعالجة المائية-المكملات-العلاج بالإبر-العلاج بالتدليكعلاجات أخرى لألم الفخذ الداخلياعتمادًا على سبب الألم ، تشمل خيارات العلاج الأخرى التي قد يقترحها طبيبك ما يلي:أدوية الألم التي تصرف بدون وصفة طبيةالأدوية الموصوفة ، مثل الكورتيكوستيرويداتالأجهزة العلاجية ، مثل الدعامة أو العصاعلاج الشد العضلي في الركبةيمكن للعديد من المرضى علاج الشد العضلي في الركبة بأنفسهم بالراحة والثلج والضغط والرفع ،إذا كان الألم متوسطًا إلى شديدًا، و يعتبر العلاج الطبيعي ضروري للمساعدة في تقوية الركبة بعد الإجهاد ؛ سيعمل معالجك الفيزيائي معك على إضافة تمارين تدريجيًا تساعد على استعادة الحركة في الركبة.علاج الشد العضلي في السمانةأكد موقع mayoclinic، بأن يمكنك عادةً علاج تقلصات العضلات في السمنة بإجراءات الرعاية الذاتية، يمكن لطبيبك أن يوضح لك تمارين الإطالة التي يمكن أن تساعدك على تقليل فرص إصابتك بتقلصات العضلات، كما يمكن أن يساعدك أيضًا التأكد من بقائك رطبًا جيدًا للتشنجات المتكررة التي تزعج نومك قد يصف لك الطبيب دواءً لإرخاء عضلاتك.