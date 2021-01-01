وزير التعليم يزف بشرى للطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة للثانوية العامة



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لإثني عشر عاما في التعليم .



وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سيتم الاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم ، تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.



وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت ٢٦\١٢\٢٠٢٠ في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات.

و استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من بنك المعرفة المصري بشأن نظام إدارة التعليم الالكتروني.

