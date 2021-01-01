بورق الحائط والنباتات.. أفكار منزلية لتزيين المنزل



ورق الحائط والنباتات ورق الحائط والنباتات

يمكن إيجاد العديد من افكار منزلية لتزيين المنزل دون تكلف مبالغ باهظة، أو الإحتياج إلى طلب المساعدة من احد، ويمكن تحقيق بأبسط التكاليف وبعض الأفكار المميزة، والتي يمكنها ان تضيف البهجة على منزلك، ومن أهمها:



1- تغيير مكان الأثاث :

يمكن لتغيير مكان الأثاث من وقت لآخر ان يعطي لمسة ناعمة على منزلك، ويضيف بعض البهجة، وهي ايضا احد ابسط افكار منزلية لتزيين المنزل دون تكاليف على الإطلاق.



2- ورق الحائط :

يعتبر ورق الحائط احد ابرز افكار منزلية لتزيين المنزل، والتي لن تكلفك الكثير من الأموال، ويمكن بها إضافة لمسة مختلفة ومبهجة على المنزل.

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3- إضافة مرايا ولوحات :يمكن شراء مرآة بالشكل الطولي او مستديرة، او بدلا منها شراء بعض اللوحات التي تتناسب مع اثاث منزل، والتي يمكن ان تضيف ايضا لمسة مميزة على منزلك، وأحد أبرز افكار منزلية لتزيين المنزل.4- إضافة بعض المفروشات على اثاثك :يمكن اختيار قطعة من القماش بنفس اللون وتغطية آثار منزلك بطريقة مبتكرة تعطي لمسة مميزة وبسيطة لمنزلك، وهي ايضا احد افكار منزلية لتزيين المنزل بدون التكاليف الباهظة.5- الستائر:تعتبر الستائر الجزء الأبرز في الأثاث، ويمكن تغيير ألوان الستائر، أو تغييرها تماما وإضافة قطع اقل هدوء وانعم ان تبرز من جمال منزل، وتعطيه لمسة سحرية مختلفة.6- السجاد :تغير قطع السجاد من آن لآخر يمكن ان يعطي مظهرا مختلفا للعين وايضا مريحا، وتبرز من اثاث منزلك، ان قمت بإختيار الوان مميزة تتماشى مع ديكورات منزلك.7- الكراسي المعلقة :يمكن شراء كرسي معلق ووضعه بين أثاث منزلك، لتضفي لمسة مميزة ومختلفة على منزلك، وهي ايضا احد ابرز افكار منزلية لتزيين المنزل، والتي يتم اتباعها في موقعة ديكورات 2020 .8- النباتات الخضراء:يعطي اللون الأخضر في النباتات احساس بالراحة والتغيير، ويمكن وضع بعض النباتات في شرفتك، أو بين أثاث منزلك ان تعطي احساس بالراحة والهدوء، وهي أحد أهم واقل افكار منزلية لتزيين المنزل الغير مكلفة.