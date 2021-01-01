أبرزها تقوية المناعة وإنقاص الوزن.. فوائد غير متوقعة لتناول البصارة



البصارة البصارة

تحتوي البصارة على عدة فوائد مذهلة، فهي تحتوي على كمية عالية من البروتين والخضراوات التي تعمل على تعزيز الصحة وتقوية المناعة، كما تعد البصارة من الاكلات الشعبية الشهيرة ، ومليئة بالكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية...



وإليكم أهم فوائد البصارة على الصحة..



تحارب السرطان

أثبتت الدرسات أن الفول المتواجد في البصارة به مضادات أكسدة، لذلك يحمى من الاصابة من السرطان ويقلل تكون الخلايا السرطانية.

يخفض الكوليسترول فى الدم.

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يدير مرض السكريتساعد على فقدان الوزن لأنها تحتوى على الالياف التى تساعد على الشعور بالشبع لوقت أطول، كما تعالج الامساك بفضل الالياف المتواجدة به، وتعمل على إمتصاص الحديد فى الجسم بصورة أفضل لأن به فيتامين (ج) والذى يساعد على إنتاج الكولاجين فى الجسم.كما تعمل على علاج هشاشة العظام وتقويتها لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم، وتساعد فى علاج أمراض القلب، وتعزز من مناعة الجسم لأحتوائها على الخضروات فكلها معآ وجبة كاملة متكاملة وعالية القيمة الغذائية.- إليكم طريقة عمل البصارةمقادير البصارةكوب فول مدشوشبصلة مفرومةثوم مفرومشبت مفرومبقدونس مفرومكزبرة خضراء مفرومةكمون ناعمنعناع جافزيتملحفلفل أسودطريقة تحضير البصارة* شوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار* أضيفى الفول المدشوش المغسول والماء والشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين والنعناع والكمون والملح والفلفل الأسود* وإتركى الخليط حتى النضج* إضربى الخليط فى الخلاط الكهربى* ضعى الخليط على النار مرة أخرى وإتركى ليغلى* حمرى بصلة شرائح فى الزيت وأضيفى لها ملح* صبى البصارة فى طبق التقديم وضعى على الوجة البصل المحمر وقدميها