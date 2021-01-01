أدوية حموضة المعدة.. بالمضادات الحيوية والطرق الطبيعية



أدوية حموضة المعدة أدوية حموضة المعدة

يتسبب ارتجاع المريء وحرقة المعدة بعد تناول كل وجبة الشعور بالضيق، مما يجعل المصابين في حاجة لتناول أدوية حموضة المعدة، والتى تشمل الأدوية التجارية ، مثل أوميبرازول، ومع ذلك، قد تكون تعديلات نمط الحياة فعالة مثل استهلاك أدوية حموضة المعدة.



يمكن تغيير بسيط في عاداتك الغذائية أو طريقة نومك وتناول أدوية حموضة المعدة، أن يقلل بشكل كبير من أعراض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، مما يحسن نوعية حياتك، ويساهم في القضاء عليها.



التخلص من حموضة المعدة

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ويعتبر الطريقة الأفضل لـ التخلص من حموضة المعدة هو مناقشة الأطباء الأطعمة التي تسبب بالفعل أعراض الارتجاع؛ حيث انه ثبت أن بعض الأطعمة تسبب مشاكل لكثير من الناس، للتحكم في الأعراض ، يمكنك البدء بإلغاء الأطعمة التالية من نظامك الغذائي.ويمكن لمنع الأطعمة المقلية والدهنية التي تسبب ارتخاء في العضلة العاصرة المريئية السفلى، مما يسمح لمزيد من حمض المعدة بالرجوع إلى المريء، وتعمل هذه الأطعمة أيضًا على تأخير إفراغ المعدة، لذا فهي تجنب تناولها الأفضل لـ التخلص من حموضة المعدة.وإن تناول الأطعمة الغنية بالدهون يعرضك لخطر ارتجاع المرئ ، لذا فإن تقليل إجمالي كمية الدهون اليومية يمكن أن يساعدك في علاج والتخلص من حموضة المعدة ؛ حيث تحتوي الأطعمة التالية على نسبة عالية من الدهون، ومن أبرزها :- البطاطس المقلية وحلقات البصل المقلية.- منتجات الألبان كاملة الدسم ، مثل الزبدة والحليب كامل الدسم والجبن العادي والقشدة الحامضة.- قطع لحم البقر أو لحم الضأن الدهنية أو المقلية- الحلويات أو الوجبات الخفيفة ، مثل الآيس كريم ورقائق البطاطس.- الصلصات الكريمية والمرق وصلصات السلطة الكريمية.- الأطعمة الغنية بالدهون.علاج حموضة المعدة بطرق طبيعيةويمكن أن تحدث الحموضة بسبب الفجوة الطويلة بين الوجبات أو المعدة الفارغة أو الإفراط في تناول الشاي أو القهوة أو التدخين أو الكحول، مما يجعلنا نبحث عن علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية للتخلص من الأعراض التي تتبعها.ومع ذلك، إذا فشلت في القيام بـ علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية، فلا داعي للقلق، فيمكن للطبيب المختص ان يصف لك الأدوية التي تتناسب مع حالتك الصحية لتشعر بمزيد من التحسن و التخلص من مشاكل الحموضة نهائيا.ولا يوجد الكثير من الأبحاث حول علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية أو استخدام الأعشاب ، إلا ان هناك 9 أعشاب مختلفة يمكنها ان تقلل من ارتجاع المرئ والتخلص من حرقة المعدة، وتشمل:الكراويةنبات الخردلالبابونجالليمونعرق السوسالنعناعأظهرت بعض الدراسات أن علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية يمكن ان يقلل من حرقة المعدة. ويمكن أن يؤدي زيت النعناع إلى تفاقم حرقة المعدة ، لذلك ليس من الجيد تناول زيت النعناع ولكن عليك شرب النعناع بصورته الطبيعية .أسماء أدوية الحموضة والارتجاعومن ابرز اسماء ادوية الحموضة والارتجاع التي يمكنها ان تكون فعالة في التخلص من الأعراض، بالإضافة إلى التوقف عن ممارسة العادات السيئة التي يمارسها أغلب الأشخاص، مثل شرب القهوة بكثرة، التدخين، وتناول المأكولات الجاهزة والوجبات الغير صحية.ويمكن استخدام مجموعة من ابرز اسماء ادوية الحموضة والارتجاع التي تستخدم للتقليل من إفراز أحماض المعدة، ومن ابرز هذه الأدوية والعلاجات ، ما يلي :- Cimetidine- Ranitidine- Famotidine- Nizatidineومع استخدام أسماء أدوية الحموضة والارتجاع السابق ذكرها، فعلى مرضى ارتجاع المرئ التوقف عن استهلاك الأطعمة المقلية والدهنية التي تسبب ارتخاء في العضلة العاصرة المريئية السفلى، التي تسمح لمزيد من حمض المعدة بالرجوع إلى المريء، و تأخير إفراغ المعدة.علاج الحموضة نهائياويمكن ان يتم علاج الحموضة نهائيا عبر اتباع نظام غذائي صحي، حيث ان اتباع نظام غذائي غير صحي ينجم عنه أعراض الارتجاع عن لمس حمض المعدة للمريء و التسبب في تهيج وألم. إذا كان لديك الكثير من الأحماض ، يمكنك دمج هذه الأطعمة المحددة في نظامك الغذائي للتحكم في أعراض ارتداد الحمض.ويجب أن يعتمد قرارك باستخدام هذه الأطعمة المحددة لتهدئة وعلاج الحموضة نهائيا، والأعراض التي تعاني منها، ومن أبرز هذه الاطعمة، ما يلي:- الخضار :الخضروات منخفضة بشكل طبيعي في الدهون والسكر وتساعد في تقليل وعلاج الحموضة نهائيا، وتشمل الخيارات الجيدة الفاصوليا الخضراء والبروكلي والهليون والقرنبيط والخضراوات الورقية والبطاطس والخيار.- الزنجبيل :الزنجبيل له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ، وهو فعال في علاج الحموضة نهائيا، وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. يمكنك إضافة جذر الزنجبيل المبشور أو المقطّع إلى الوصفات أو العصائر أو المشروبات شاي الزنجبيل- الفواكه غير الحمضية :ويمكن استخدام الفاكهة غير الحمضية ، بما في ذلك البطيخ والموز والتفاح والكمثرى في علاج الحموضة نهائيا، وذلك لأنها تخفف من أعراض الارتجاع مقارنة بالفواكه الحمضية.- اللحوم والمأكولات البحرية الخالية من الدهون :ويمكن لاستهلاك اللحوم الخالية من الدهون ، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والمأكولات البحرية ، قليلة الدسم ان تقلل من أعراض وعلاج الحموضة نهائيا وارتداد الحمض.- البيض :ويمكن تناول بياض البيض ان يكون فعال في علاج الحموضة نهائيا، وعليك ان تبتعد عن صفار البيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الارتجاع.- الدهون الصحية :وتساهم مصادر الدهون الصحية الأفوكادو والجوز وبذور الكتان وزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت عباد الشمس في تقليل \تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة واستبدلها بهذه الدهون الصحية غير المشبعة، وهو ما في علاج الحموضة نهائيا.حبوب الحموضةويمكن استهلاك حبوب الحموضة عند الشعور بارتجاع حامض المعدة، والذي يحدث بسبب الفجوة الطويلة بين الوجبات أو المعدة الفارغة أو الإفراط الكافيين عندما يكون إفراز الأحماض أكثر من المعتاد ؛ حيث يعتمد حبوب الحموضة في القضاء على الحموضة المعوية، أو الارتجاع الحمضي أو الارتجاع المعدي المريئي (مرض الجزر المعدي المريئي).وعادة ما تحتاج حبوب الحموضة عندما نتناول وجبة دسمة أو أطعمة حارة، يمكن أن تكون الحموضة مزعجة للغاية من أجل التخلص من الأعراض المؤرقة التي نشعر بها .وهناك العديد من الأدوية وحبوب الحموضة المستخدمة، ولكن العديد من الدراسات أثبتت علاقتها بمشاكل لين العظام، وبالتالي من الأفضل الابتعاد عن مسببات الحموضة، واللجوء للحلول الطبيعيّة عند الإصابة بها، وعدم اختيار الادوية كخيار أول.والأفضل ن استهلاك حبوب الحموضة اتباع بعض العادات الطبيعية البسيطة، مثل؛ تناول الموز، والبطيخ، وشرب اليانسون، أو شاي الريحان، أو الكمون، أو تناول ملعقة من زيت جوز الهند، أو استخدام الكزبرة كتوابل على الطعام.إقرأ ايضا | تعاني من الحموضة.. فوار طبيعي يخلصك منها في 3 دقائق فقطأدوية مضادات الحموضةوبخلاف أدوية مضادات الحموضة فقد يمكن التخلص من أعراض الحموضة وارتجاع حامض المعدة إلى المريء عبر التخلص من العادات الغير صحية، مثل شرب القهوة بكثرة، التدخين، تناول المأكولات الجاهزة والوجبات الغير صحية، وتأخير تناول الوجبات.وإن لم تكن ادوية مضادات الحموضة فعالة في علاج اعراضك، فعليك بإتباع بدمجها مع بعض الوصفات الطبيعية المنزلية، ومن أهمها :- مضغ ربع ملعقة من الحلبة الحصى وفى بضعة دقائق لا تشعر باى حموضه او حرقان .- طحن بذور الكزبرة ، وتغلى في ماء ويحلى بقليل من السكر وتشرب .- شرب كوب من اللبن الرايب كل يوم على الريق على مدار أسبوع .-تغلى قشور الرمان لانه الرمان علاج فعال لحرقان المعدة .- أكل الخيار والبطيخ يزيل الحموضة .- مغلي الشبت مع بذور الكتان؛ حيث يعالج الشبت الحموضة وينظف المعدة والقولون .- شرب ملعقة من زيت الزيتون يوميا قبل تناول الاكل .ولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن أدوية حموضة المعدة من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .