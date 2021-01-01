سهلة وسريعة .. حضري مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

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مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان



تعد المكرونة من أشهي الوجبات التي يرغب الأطفال والكبار في تناولها لمذاقها الشهي ولسهولة إعدادها في بضع دقائق.

يسهل إعداد المكرونة بطرق مختلفة و بجميع أنواعها بجانب الأطباق الرئيسية واليوم نقدم لكٍ طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون

والريحان على خطى الشيف الشربيني.
*المقادير

-مكرونة مسلوقة

-لحمة مفرومة

- بصل

-ثوم
-كرات

- كرفس

- زعتر

- جزر مبشور

-زيتون أسود وأخضر

-ريحان او نعناع

-طماطم مبشورة

-صلصة طماطم

-* سكر

*طريقة تحضير مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

* تسلق المكرونة نصف سلقة

* في طاسة أخرى تعصج اللحمة مع البصل والثوم والكرفس والكرات والزعتر

* ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم

* ثم يضاف رشة السكر ويقلب الخليط جيدا وتترك حتى تتسبك

* ثم يضاف الريحان والنعناع المفروم تقلب جيدا

* ثم يضاف المكرونة على الخليط وتقلب جيدا وتقدم

المصدر: alwafd

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