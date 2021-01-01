سهلة وسريعة .. حضري مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان



مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان





تعد المكرونة من أشهي الوجبات التي يرغب الأطفال والكبار في تناولها لمذاقها الشهي ولسهولة إعدادها في بضع دقائق.



يسهل إعداد المكرونة بطرق مختلفة و بجميع أنواعها بجانب الأطباق الرئيسية واليوم نقدم لكٍ طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون



والريحان على خطى الشيف الشربيني.

*المقادير

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-مكرونة مسلوقة-لحمة مفرومة- بصل-ثوم-كرات- كرفس- زعتر- جزر مبشور-زيتون أسود وأخضر-ريحان او نعناع-طماطم مبشورة-صلصة طماطم-* سكر*طريقة تحضير مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان* تسلق المكرونة نصف سلقة* في طاسة أخرى تعصج اللحمة مع البصل والثوم والكرفس والكرات والزعتر* ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم* ثم يضاف رشة السكر ويقلب الخليط جيدا وتترك حتى تتسبك* ثم يضاف الريحان والنعناع المفروم تقلب جيدا* ثم يضاف المكرونة على الخليط وتقلب جيدا وتقدم