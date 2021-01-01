قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن قلة قليلة من بعض المنشآت التى حاولت الاستغناء عن العمالة بسبب جائحة كورونا، موضحا أنه خلال العام الحالى تم تشغيل 221 ألفا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة.
وأضاف وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ضمن سلسلة حلقات الحياة اليوم عن حصاد 2020 للكشف عن تفاصيل انخفاض نسبة البطالة خلال 2020 وماذا قدمت الدولة لقطاع العمالة غير المنتظمة والمتضررين من كورونا خلال العام ؟، أنه لا يوجد عودة للعمالة المصرية بالخارج بسبب جائحة كورونا، مؤكدا: "مازلنا نصدر العمالة المصرية لدول الخليج وشركات إلحاق العمالة بالخارج مستمرة ولم تتوقف رغم الجائحة.
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التعليقات على وزير القوى العاملة يكشف حقيقة الاستغناء عن العمالة بالقطاع الخاص بسبب كورونا
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