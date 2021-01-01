قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرارات الإزالة لحين عرض قانون التصالح على المحكمة الدستورية.
وأكدت الدعوى المقامة من وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميين، أن القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مخالف للدستور.
ونصت المادة الأولى على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به، ويحضر التصالح وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لنظرها أمام الدستورية.. القضاء الادارى: لسنا مختصين بوقف قانون التصالح
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق