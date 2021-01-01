لنظرها أمام الدستورية.. القضاء الادارى: لسنا مختصين بوقف قانون التصالح



محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرارات الإزالة لحين عرض قانون التصالح على المحكمة الدستورية.



وأكدت الدعوى المقامة من وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميين، أن القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مخالف للدستور.



ونصت المادة الأولى على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به، ويحضر التصالح وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

قد يعجبك أيضا...

وذكرت الدعوى، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأى بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه، وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص، اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.