متى نقول إننا وصلنا لذروة كورونا؟ .. مستشار رئيس الجمهورية يوضح



الدكتور عوض تاج الدين الدكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، إن أرقام إصابات كورونا متصاعدة بشكل يومى، وحينما تبدأ الأعداد تقل، وقتها نقول أننا وصلنا للذروة، فالأرقام التى يتم الإعلان عنها، هى الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها، لكن هناك كثير من الحالات التى تعالج فى المنازل وأماكن أخرى، ليست من ضمن الأرقام، فالأرقام التى نعلنها صحيحة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، فهذا المرض يشابه ويماثل فيروس أنفلونزا موسمية، وهذا يحدث فى كل أنحاء العالم.



وأضاف تاج الدين، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن هناك فرقا فيها بين العدوى والمرض، وليس بالضرورة أن كل من يأخذ الفيروس يكون مريضا، فهناك حالات شديدة وضعيفة ومتوسطة، فحامل الفيروس من الممكن أن يعدى شخص آخر، حتى لو لم يعانى من أعراض.



وتابع أن لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، ستعقد غدا، وحينما تعقد تناقش أزمة كورونا من كافة الجوانب، وما يستجد من أحداث، تستوجب قرارات عاجلة، وأجندة اللجنة متغيرة، وبعض بنودها ثابت، وبعد انعقاد اللجنة، يعلن رئيس الوزراء ما توصلت إليه، والان ندرس الموقف، وحاليا الوقاية مازالت هى خط الدفاع الأول.

قد يعجبك أيضا...

وأكما أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية، يتغير كل عام، يُكتب على العلبة تاريخ العام الذى ينتج فيه، لأن معروف أن الفيروسات لديها قوة تحول وتحور، وتحدث كل 9 شهور، وهناك أنواع من كورونا والذى تم رصده، 8 أنواع، لكن طفراته تتغير، والسلالة الجديدة أعلنت عنها بريطانيا أنها قادمة من جنوب أفريقيا، وربما تكون السلالة الثانية وصلت مصر، ولكنه مشابه للسلالة الأولى إلا أن مدى انتشاره أزيد بنسبة 56%.