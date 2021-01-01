أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الغارات التي شنَّها الكيان الصهيوني، أمس الجمعة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، ما تسبب في إلحاق أضرار بمسجد «الودود» وبعض المنشآت الطبية ومنازل المواطنين.
وأكد المرصد، أن جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قِبَل المجتمع الدولي الذي يقف معصوب العينين أمام عنف هذا الكيان الغاصب.
من جهة أخرى، ندِّد مرصد الأزهر باقتحام الكيان الصهيوني، صباح اليوم، مصلى «باب الرحمة» في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات الصهيونية المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.
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التعليقات على الأزهر: الغارات الصهيونية على غزة إرهاب غاشم
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