رفع نادي سانت إيتيان الفرنسي عرضه لضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، إلى 4 مليون دولار.
و أن عرض النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.
ومن المنتظر أن يصل العرض إلى الزمالك في الساعات القليلة المقبلة، بعد جلسة تمت بين مصطفى محمد ووكيله مع مسؤولي شركة التسويق الوسيطة في الصفقة.
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التعليقات على سانت إيتيان يرفع عرضه لضم مصطفى محمد إلى 4 مليون دولار في انتظار رد الزمالك
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