سانت إيتيان يرفع عرضه لضم مصطفى محمد إلى 4 مليون دولار في انتظار رد الزمالك

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سانت إيتيان يرفع عرضه لضم مصطفى محمد


رفع نادي سانت إيتيان الفرنسي عرضه لضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، إلى 4 مليون دولار.

و أن عرض النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يصل العرض إلى الزمالك في الساعات القليلة المقبلة، بعد جلسة تمت بين مصطفى محمد ووكيله مع مسؤولي شركة التسويق الوسيطة في الصفقة.

ومن المتوقع أن يرد الزمالك على العرض في الأيام القليلة المقبلة، قبل أسبوع من انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل سانت إيتيان المركز الرابع عشر في الدوري الفرنسي بعد مرور 17 جولة.

مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الشباب ليقطع تذكرة الوصول للأولمبياد.

وسجل مصطفى محمد هدفين في أول جولتين في الدوري، ضد المقاولون وبيراميدز.
الموسم الماضي، سجل مصطفى محمد 16 هدفا وصنع 3 خلال ظهوره في 46 مباراة بقميص الفارس الأبيض.

المصدر: FilGoal.com

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