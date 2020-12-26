قفزت عملة "بيتكوين" الافتراضية الرقمية، إلى مستوى قياسى جديد، حيث تجاوزت لفترة وجيزة 25 ألف دولار، كأعلى ارتفاع قياسى لهذه العملة الرقمية، لكنها خسرت هذا السعر على الفور، وفقا لبيانات التداول، ووفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإنه فى بورصة Binance للعملات الرقمية، وهى أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارا من الساعة 6.36 بتوقيت موسكو اليوم السبت، استقرت قيمة البيتكوين عند 25 ألف دولار، لكنها تراجعت على الفور، بحسب بوابة "CoinMarketCap"، التى تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة.
وكان إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، كشف عن رأيه فى إمكانية تحويل "المعاملات الكبيرة" من الميزانية العمومية لشركة تسلا إلى البيتكوين، بعد أن اقترح عليه مايكل سايلور، الرئيس التنفيذى لشركة MicroStrategy وأحد المناصرين للعملة الرقمية أن يقوم مؤسس والرئيس التنفيذى لتسلا بهذه الخطوة، إذ كتب سايلور فى تغريده على تويتر: "إذا كنت تريد تقديم خدمة لمساهميك بقيمة 100 مليار دولار، فقم بتحويل ميزانية تسلا من الدولار الأمريكى إلى البيتكوين، الشركات الأخرى فى S&P 500 ستحذو حذوك وفى الوقت المناسب ستنمو لتصبح خدمة بقيمة تريليون دولار، هل هذه الصفقات الكبيرة ممكنة؟".
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التعليقات على بيتكوين تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 25 ألف دولار كأعلى ارتفاع للعملة الرقمية
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