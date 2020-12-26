سعر الدولار اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري
تعرف على أحدث ما توصل إليه سعر الدولار اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري، وفقاً لما يرصده موقع «أموال الغد»، حيث يسلط الضوء على سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.
أفضل سعر لبيع الدولار
يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.68 جنيه.
البنك المركزي
وسجل الدولار 15.63 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
البنك الأهلى المصري
بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.
بنك مصر
وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
بنك الاسكندرية
وسجل الدولار في بنك الاسكندرية خلال التعاملات الصباحية 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني
وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري
وسجل الدولار في بنك أبو ظبي التجاري خلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
المصرف المتحد
وسجل الدولار في المصرف المتحد خلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
التعليقات على سعر الدولار اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق