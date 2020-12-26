

سعر الدولار اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري

تعرف على أحدث ما توصل إليه سعر الدولار اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري، وفقاً لما يرصده موقع «أموال الغد»، حيث يسلط الضوء على سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.



أفضل سعر لبيع الدولار

يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.68 جنيه.



البنك المركزي

وسجل الدولار 15.63 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

قد يعجبك أيضا...

البنك الأهلى المصريبينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.بنك مصروسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقيوسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.بنك الاسكندريةوسجل الدولار في بنك الاسكندرية خلال التعاملات الصباحية 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطنيوسجل الدولار في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.بنك أبو ظبي التجاريوسجل الدولار في بنك أبو ظبي التجاري خلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.المصرف المتحدوسجل الدولار في المصرف المتحد خلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.