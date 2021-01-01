

بسعر يبدأ من 375 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في مصر بسعر يبدأ من 375 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في مصر

كانت الانطلاقة الأولى للكروس أوفر SUV المدمجة "ميتسوبيشي إكليبس كروس" في أكتوبر عام 2017، لتصل إلى السوق المصري في العام التالي مباشرة. ومؤخرًا تابعنا تطورات سلسلة من التطورات الخاصة بالسيارة في الخارج، بدأت بصور تشويقية حول facelift قادم، ثم تسريب نشرة تحمل صورها، إلى أن تم الكشف الكامل عنها بجميع التفاصيل.



ولكن في السوق المصري تستمر إكليبس كروس 2021 بنفس ملامحها السابقة ولكن مع بعض التعديلات فى التجهيزات الداخلية. وفيما ما يلي نتعرف على فئاتها وأسعارها في السوق المصري وأهم المزايا التي تتمتع بها كل فئة.



الأسعار والفئات

Invite375,000 جنيهInsport410,000 جنيهInstyle430,000 جنيهIntense460,000 جنيهInfinity480,000 جنيهمنظومة القوةتعتمد ميتسوبيشي إكليبس كروس على في فئاتها الخمسة على محرك واحد رباعي الاسطوانات متصل بشاحن تيربو سعته 1,5 لترًا، قادر على توليد قوة 150 حصانًا و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات CVT.تعزيزات السلامةتفاوتت أنظمة السلامة التي تم تعزيز السيارة بها باختلاف الفئات، مع إدراج بعض الأنظمة بشكل قياسي مثل: نظام منع انغلاق الفرامل، و نظام توزيع الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة.InviteInsportInstyleIntenseInfinityوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي7 وسائد هوائيةنظام توزيع الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة EBDنظام منع انغلاق الفرامل ABSالتحكم عند صعود مرتفع HACنظام ثبات إلكتروني ESP + نظام تحكم نشط في التوازن ASC + نظام تدعيم فراملحساسات للركن في 8 اتجاهاتمثبت سرعةنظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM + نظام رادار أمامينظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHBنظام تخفيف آثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية UMSنظام حماية من السرقة ومنع تشغيل المحركتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف بنظام ISOFIXالتجهيزات الخارجيةبعد إضافة اللونين الجديدين البرونزي والأحمر الماسي أصبح بإمكان المالك أن يختار من بين 9 ألوان وظلال متنوعة بما يتناسب مع ذوقه الخاص. أما بخصوص الكماليات والتجهيزات الخارجية فهي كما يليInviteInsportInstyleIntenseInfinityمصابيح أمامية هالوجينمصابيح أمامية LED مع خاصية ضبط مستوى الإضاءة والتشغيل والإطفاء بشكل تلقائيرشاشات للمصابيح الأمامية ومساحات الزجاج الأمامي بحساسات استشعار للمطرإضاءة نهارية LEDمصابيح ضباب أمامية + مصابيح ضباب خلفية (جانب السائق)إضاءة ترحيبية وإضاءة العودة للمنزلفتحة سقف بانوراما تفتح كهربائيًاقضبان سقفطي مرايا الأبواب كهربائيًا + إشاراتنوافذ خلفية وزجاج خلفي مظلل للخصوصيةجنوط مقاس 16جنوط مقاس 18 بوصةسبويلر خلفيحاجز أتربة خلفيسعة خزان الوقود 63 لترسعة الخزان 60 لتروبخصوص أبعاد السيارة وسعتهاالطول4405 ممالعرض1805 ممالارتفاع1685 ممقاعدة العجلات2670 ممالخلوص الأرضي180 ممالمقصورة الداخليةلم تتكاسل ميتسوبيشي عن تعزيز مقصورة إكليبس كروس بأنظمتها وتطبيقاتها الحديثة، وبخصوص الراحة والرفاهية فتتوفر كسوة المقاعد في ثلاثة اختيارات متنوعة بدءًا من القماش، إلى جانب إمكانية اختيار الكسوة الجلد حسب الإصدار.InviteInsportInstyleIntenseInfinityتكييف هواء أوتوماتيكتكييف ثنائي الاتجاهمفتاح ذكي مع إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاحشاشة عرض رأسي HUD لعرض معلومات السرعة والمسافةشاشة لعرض البياناتوحدة صوت مزودة بشاشة لمس (راديو AM/FM ومشغل اسطوانات)MP3 , USB , CDنظام "روكفورد فوسجيت" بشاشة لمس4 سماعات6 سماعات + 2 تويترز9 سماعات + 4 تويترز + 1 صب ووفرنظام التحكم الصوتي مع بلوتوثبدالات سرعاتباور ستيرينج كهربيتحكم متعدد الوظائف من عجلة القيادةعجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلدمرآة الرؤية الخلفية بخاصية تعتيمكاميرا خلفيةمصباح لإضاءة المنطقة الخلفيةتحكم كهربائي في النوافذ (وخاصية أوتوماتيك لنافذة السائق)كسوة مقاعد جلدالتحكم في ارتفاع كرسي السائقتحكم كهربائي بوضعية مقعد السائق في 4 اتجاهاتمقعد خلفي قابل للطي 40/60 مع 3 مساند للرأسمسند ذراع قياسيمسند ذراع عالي الجودة بكونسولمسند ذراع في الخلف + حامل أكواب + حامل زجاجة بالأبواب







