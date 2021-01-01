بسعر يبدأ من 375 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في مصر
كانت الانطلاقة الأولى للكروس أوفر SUV المدمجة "ميتسوبيشي إكليبس كروس" في أكتوبر عام 2017، لتصل إلى السوق المصري في العام التالي مباشرة. ومؤخرًا تابعنا تطورات سلسلة من التطورات الخاصة بالسيارة في الخارج، بدأت بصور تشويقية حول facelift قادم، ثم تسريب نشرة تحمل صورها، إلى أن تم الكشف الكامل عنها بجميع التفاصيل.
ولكن في السوق المصري تستمر إكليبس كروس 2021 بنفس ملامحها السابقة ولكن مع بعض التعديلات فى التجهيزات الداخلية. وفيما ما يلي نتعرف على فئاتها وأسعارها في السوق المصري وأهم المزايا التي تتمتع بها كل فئة.
الأسعار والفئات
Invite
375,000 جنيه
Insport
410,000 جنيه
Instyle
430,000 جنيه
Intense
460,000 جنيه
Infinity
480,000 جنيه
منظومة القوة
تعتمد ميتسوبيشي إكليبس كروس على في فئاتها الخمسة على محرك واحد رباعي الاسطوانات متصل بشاحن تيربو سعته 1,5 لترًا، قادر على توليد قوة 150 حصانًا و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات CVT.
تعزيزات السلامة
تفاوتت أنظمة السلامة التي تم تعزيز السيارة بها باختلاف الفئات، مع إدراج بعض الأنظمة بشكل قياسي مثل: نظام منع انغلاق الفرامل، و نظام توزيع الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة.
Invite
Insport
Instyle
Intense
Infinity
وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي
7 وسائد هوائية
نظام توزيع الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة EBD
نظام منع انغلاق الفرامل ABS
التحكم عند صعود مرتفع HAC
نظام ثبات إلكتروني ESP + نظام تحكم نشط في التوازن ASC + نظام تدعيم فرامل
حساسات للركن في 8 اتجاهات
مثبت سرعة
نظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM + نظام رادار أمامي
نظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB
نظام تخفيف آثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية UMS
نظام حماية من السرقة ومنع تشغيل المحرك
تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف بنظام ISOFIX
التجهيزات الخارجية
بعد إضافة اللونين الجديدين البرونزي والأحمر الماسي أصبح بإمكان المالك أن يختار من بين 9 ألوان وظلال متنوعة بما يتناسب مع ذوقه الخاص. أما بخصوص الكماليات والتجهيزات الخارجية فهي كما يلي
Invite
Insport
Instyle
Intense
Infinity
مصابيح أمامية هالوجين
مصابيح أمامية LED مع خاصية ضبط مستوى الإضاءة والتشغيل والإطفاء بشكل تلقائي
رشاشات للمصابيح الأمامية ومساحات الزجاج الأمامي بحساسات استشعار للمطر
إضاءة نهارية LED
مصابيح ضباب أمامية + مصابيح ضباب خلفية (جانب السائق)
إضاءة ترحيبية وإضاءة العودة للمنزل
فتحة سقف بانوراما تفتح كهربائيًا
قضبان سقف
طي مرايا الأبواب كهربائيًا + إشارات
نوافذ خلفية وزجاج خلفي مظلل للخصوصية
جنوط مقاس 16
جنوط مقاس 18 بوصة
سبويلر خلفي
حاجز أتربة خلفي
سعة خزان الوقود 63 لتر
سعة الخزان 60 لتر
وبخصوص أبعاد السيارة وسعتها
الطول
4405 مم
العرض
1805 مم
الارتفاع
1685 مم
قاعدة العجلات
2670 مم
الخلوص الأرضي
180 مم
المقصورة الداخلية
لم تتكاسل ميتسوبيشي عن تعزيز مقصورة إكليبس كروس بأنظمتها وتطبيقاتها الحديثة، وبخصوص الراحة والرفاهية فتتوفر كسوة المقاعد في ثلاثة اختيارات متنوعة بدءًا من القماش، إلى جانب إمكانية اختيار الكسوة الجلد حسب الإصدار.
Invite
Insport
Instyle
Intense
Infinity
تكييف هواء أوتوماتيك
تكييف ثنائي الاتجاه
مفتاح ذكي مع إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح
شاشة عرض رأسي HUD لعرض معلومات السرعة والمسافة
شاشة لعرض البيانات
وحدة صوت مزودة بشاشة لمس (راديو AM/FM ومشغل اسطوانات)
MP3 , USB , CD
نظام "روكفورد فوسجيت" بشاشة لمس
4 سماعات
6 سماعات + 2 تويترز
9 سماعات + 4 تويترز + 1 صب ووفر
نظام التحكم الصوتي مع بلوتوث
بدالات سرعات
باور ستيرينج كهربي
تحكم متعدد الوظائف من عجلة القيادة
عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية تعتيم
كاميرا خلفية
مصباح لإضاءة المنطقة الخلفية
تحكم كهربائي في النوافذ (وخاصية أوتوماتيك لنافذة السائق)
كسوة مقاعد جلد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
تحكم كهربائي بوضعية مقعد السائق في 4 اتجاهات
مقعد خلفي قابل للطي 40/60 مع 3 مساند للرأس
مسند ذراع قياسي
مسند ذراع عالي الجودة بكونسول
مسند ذراع في الخلف + حامل أكواب + حامل زجاجة بالأبواب
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