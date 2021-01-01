بسعر يبدأ من 375 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في مصر

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صورة الخبر: بسعر يبدأ من 375 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في مصر
بسعر يبدأ من 375 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في مصر

كانت الانطلاقة الأولى للكروس أوفر SUV المدمجة "ميتسوبيشي إكليبس كروس" في أكتوبر عام 2017، لتصل إلى السوق المصري في العام التالي مباشرة. ومؤخرًا تابعنا تطورات سلسلة من التطورات الخاصة بالسيارة في الخارج، بدأت بصور تشويقية حول facelift قادم، ثم تسريب نشرة تحمل صورها، إلى أن تم الكشف الكامل عنها بجميع التفاصيل.

ولكن في السوق المصري تستمر إكليبس كروس 2021 بنفس ملامحها السابقة ولكن مع بعض التعديلات فى التجهيزات الداخلية. وفيما ما يلي نتعرف على فئاتها وأسعارها في السوق المصري وأهم المزايا التي تتمتع بها كل فئة.

الأسعار والفئات

Invite

375,000 جنيه

Insport

410,000 جنيه
Instyle

430,000 جنيه

Intense

460,000 جنيه

Infinity

480,000 جنيه



منظومة القوة

تعتمد ميتسوبيشي إكليبس كروس على في فئاتها الخمسة على محرك واحد رباعي الاسطوانات متصل بشاحن تيربو سعته 1,5 لترًا، قادر على توليد قوة 150 حصانًا و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات CVT.



تعزيزات السلامة

تفاوتت أنظمة السلامة التي تم تعزيز السيارة بها باختلاف الفئات، مع إدراج بعض الأنظمة بشكل قياسي مثل: نظام منع انغلاق الفرامل، و نظام توزيع الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة.



Invite

Insport

Instyle

Intense

Infinity

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

7 وسائد هوائية

نظام توزيع الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة EBD

نظام منع انغلاق الفرامل ABS



التحكم عند صعود مرتفع HAC



نظام ثبات إلكتروني ESP + نظام تحكم نشط في التوازن ASC + نظام تدعيم فرامل



حساسات للركن في 8 اتجاهات



مثبت سرعة





نظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM + نظام رادار أمامي





نظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB







نظام تخفيف آثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية UMS

نظام حماية من السرقة ومنع تشغيل المحرك

تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف بنظام ISOFIX



التجهيزات الخارجية

بعد إضافة اللونين الجديدين البرونزي والأحمر الماسي أصبح بإمكان المالك أن يختار من بين 9 ألوان وظلال متنوعة بما يتناسب مع ذوقه الخاص. أما بخصوص الكماليات والتجهيزات الخارجية فهي كما يلي



Invite

Insport

Instyle

Intense

Infinity

مصابيح أمامية هالوجين

مصابيح أمامية LED مع خاصية ضبط مستوى الإضاءة والتشغيل والإطفاء بشكل تلقائي



رشاشات للمصابيح الأمامية ومساحات الزجاج الأمامي بحساسات استشعار للمطر

إضاءة نهارية LED

مصابيح ضباب أمامية + مصابيح ضباب خلفية (جانب السائق)

إضاءة ترحيبية وإضاءة العودة للمنزل





فتحة سقف بانوراما تفتح كهربائيًا



قضبان سقف



طي مرايا الأبواب كهربائيًا + إشارات





نوافذ خلفية وزجاج خلفي مظلل للخصوصية

جنوط مقاس 16

جنوط مقاس 18 بوصة

سبويلر خلفي

حاجز أتربة خلفي

سعة خزان الوقود 63 لتر

سعة الخزان 60 لتر



وبخصوص أبعاد السيارة وسعتها

الطول

4405 مم

العرض

1805 مم

الارتفاع

1685 مم

قاعدة العجلات

2670 مم

الخلوص الأرضي

180 مم



المقصورة الداخلية

لم تتكاسل ميتسوبيشي عن تعزيز مقصورة إكليبس كروس بأنظمتها وتطبيقاتها الحديثة، وبخصوص الراحة والرفاهية فتتوفر كسوة المقاعد في ثلاثة اختيارات متنوعة بدءًا من القماش، إلى جانب إمكانية اختيار الكسوة الجلد حسب الإصدار.

Invite

Insport

Instyle

Intense

Infinity

تكييف هواء أوتوماتيك



تكييف ثنائي الاتجاه



مفتاح ذكي مع إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح



شاشة عرض رأسي HUD لعرض معلومات السرعة والمسافة

شاشة لعرض البيانات

وحدة صوت مزودة بشاشة لمس (راديو AM/FM ومشغل اسطوانات)
MP3 , USB , CD

نظام "روكفورد فوسجيت" بشاشة لمس

4 سماعات

6 سماعات + 2 تويترز

9 سماعات + 4 تويترز + 1 صب ووفر

نظام التحكم الصوتي مع بلوتوث



بدالات سرعات

باور ستيرينج كهربي

تحكم متعدد الوظائف من عجلة القيادة



عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد

مرآة الرؤية الخلفية بخاصية تعتيم

كاميرا خلفية

مصباح لإضاءة المنطقة الخلفية

تحكم كهربائي في النوافذ (وخاصية أوتوماتيك لنافذة السائق)







كسوة مقاعد جلد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق







تحكم كهربائي بوضعية مقعد السائق في 4 اتجاهات

مقعد خلفي قابل للطي 40/60 مع 3 مساند للرأس

مسند ذراع قياسي

مسند ذراع عالي الجودة بكونسول



مسند ذراع في الخلف + حامل أكواب + حامل زجاجة بالأبواب





صورة الخبر: بسعر يبدأ من 375 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في مصر

صورة الخبر: بسعر يبدأ من 375 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في مصر

المصدر: عالم السيارات

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