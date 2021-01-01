

تعرف على عيوب ومميزات إضافة جنوط كبيرة للسيارة تعرف على عيوب ومميزات إضافة جنوط كبيرة للسيارة

يميل معظم قائدي السيارات إلى استبدال جنوط سياراتهم الأساسية بجنوط كبيرة الحجم من أجل إضفاء شكل رياضي للسيارة ولزيادة المظهر الجمالي لها، وعلى الرغم من وجود مميزات للجنوط الكبيرة إلا أن عيوبها أكبر، كما أنها قد تسبب العديد من الأضرار للسيارة.



أولاً مميزات الجنوط الكبيرة:



– الثبات الكبير على الطريق خاصة على السرعات العالية

– منح السيارة شكل رياضي وهو ما يزيد من جمال السيارة– تساعد على التوقف الفوري للسيارة عند الضغط على المكابح لزيادة مساحة تلامس الإطار مع الطريق– في حالة إعادة بيع السيارة يرتفع سعرها مع هذا التعديل البسيطثانياً عيوب الجنوط الكبيرة:– تخفض عـزم محرك السيارة، وذلك لزيادة وزنها عن الجنوط الأساسية– تؤدي إلى تقليل العمر الإفتراضي للمحرك مع مرور الزمن– زيادة معدل استهلاك البنزين في السيارات– تجلب الضرر لنظام التعليق في السيارة، وتساعد على سرعة تلف المساعدين– تتسبب في حدوث الكثير من الإهتزازات للسيارة أثناء القيادة، خاصة على الطرق غير مستوية– تتسبب في زيادة الاحتكاك مع جسم السيارة من الأسفل، مما يعرض هيكل السيارة إلى التآكل– تؤدي إلى زيادة استهلاك المطاط الخاص بالإطار بسرعة كبيرة، مما يعجل من انتهاء العمر الافتراضي له– تتسبب في ضرر أجزاء كثيرة في السيارة، منها علبة مقود القيادة، كما تضر بالعديد من أجزاء المحرك الهامة



