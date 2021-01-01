أصدر معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة أحدث تقييمات السلامة لعدد من الموديلات الجديدة، منهم تويوتا سيينا 2021 الجديدة كلياً، والتي حصلت على أعلى تقييم سلامة من المعهد.
وصرح المعهد أن سيينا الجديدة تفوقت على الموديل السابق بعد تسجيل تقييمات جيدة في اختبارات التصادم الستة، مع تقييمات جيدة أيضًا في أنظمة تجنب وتخفيف الاصطدامات.
كما حصلت المصابيح الأمامية المتوفرة للميني فان على تقييمات جيدة كذلك، وهو التقييم الأصعب عادةً للسيارات الجديدة.
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التعليقات على تقييم السلامة الأمريكي لتويوتا سيينا 2021
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