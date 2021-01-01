تقييم السلامة الأمريكي لتويوتا سيينا 2021

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تقييم السلامة الأمريكي لتويوتا سيينا 2021

أصدر معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة أحدث تقييمات السلامة لعدد من الموديلات الجديدة، منهم تويوتا سيينا 2021 الجديدة كلياً، والتي حصلت على أعلى تقييم سلامة من المعهد.

وصرح المعهد أن سيينا الجديدة تفوقت على الموديل السابق بعد تسجيل تقييمات جيدة في اختبارات التصادم الستة، مع تقييمات جيدة أيضًا في أنظمة تجنب وتخفيف الاصطدامات.

كما حصلت المصابيح الأمامية المتوفرة للميني فان على تقييمات جيدة كذلك، وهو التقييم الأصعب عادةً للسيارات الجديدة.

ويُذكر أن أودي A7 وأكيورا TLX الجديدتين حصلتا على أعلى تقييمات السلامة كذلك مع نتائج قوية في جميع الاختبارات

المصدر: المربع نت

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