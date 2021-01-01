

طبيب يفسر حالات كورونا دون أعراض بعد تصريح أمير كرارة: مناعة قوية طبيب يفسر حالات كورونا دون أعراض بعد تصريح أمير كرارة: مناعة قوية

حالة من الحيرة أثارها الفنان أمير كرارة، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة بعدم ظهور أعراض عليه، وهو الأمر الذي أثار تساؤل البعض حول السر وراء ذلك.



وصرح «كرارة»، خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه أعاد مسحة كورونا، مساء أمس الجمعة، داخل معمل آخر، بعدما جاءت نتيجة تحليل المسحة الأولى سلبية، قبل أن يفاجأ بإيجابية المسحة الثانية، رغم عدم معاناته من أي أعراض.



طبيب يفسر إيجابية تحليل كورونا دون ظهور أعراض

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن سبب إيجابية مسحة كورونا، رغم عدم ظهور أي أعراض على المريض، يعود إلى قوة مناعة هذا الشخص.

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وتعد قوة الجهاز المناعي السبب الرئيسي في عدم ظهور أعراض كورونا على المصابين، بحسب «شاهين»: «هناك عدد كبير من مصابي الجائحة، في مختلف أنحاء العالم، اكتشفوا إيجابية مسحة كورونا، دون شعورهم بأي أعراض بسبب قوة مناعتهم».وفي سياق متصل، هناك بعض الأشخاص يعانون من ظهور الأعراض بقوة عليهم، على الرغم من عدم معاناتهم من أي أمراض مزمنة قبل ذلك، بينما لا يشعر آخرون بالأعراض، الأمر الذي فسره «شاهين»، أن الجرعة المعدية تعد السبب الرئيسي في ذلك، فكلما زادت عدد الفيروسات التي تدخل إلى الجسم زاد قوة ظهور الأعراض.«الصحة العالمية»: كورونا قد ينتقل من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراضأشارت بعض التقارير إلى أن الفيروس، يمكن أن ينتقل حتى من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، وليس معروفاً حتى الآن مدى انتقال العدوى بهذه الطريقة، وتواصل المنظمة تقييم البحوث الجارية في هذا الصدد، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.