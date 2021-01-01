هل سيصاب الجميع بكورونا بعد ارتفاع الأعداد؟.. أطباء يجيبون

خوف وقلق شديد ينتاب الناس حول العالم بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي إجتاحت عدد من دول العالم، وبالأخص بعدما تردد بأن الموجة الثانية للفيروس ستكون أكثر انتشارا وخطورة من الموجة الأولى ليراود تفكير الكثيرين سؤال «هل سيصاب الجميع بكوفيد-19؟»، وخاصة بعد تجاوز المصابين في مصر ألف حالة بالأمس.
الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي ردت على السؤال الذي راود الكثيرين هل يمكن أن يصاب الجميع بفيروس كورونا؟، بأن مدى إلتزام مرضى كورونا والمخالطين بالتعليمات والاجراءات الوقائية هو الأمر الذي يحدد نسبة الإصابة بـ كوفيد-19 قائلة لـ «الوطن»: «الشخص المخالط من الممكن أن يكون معرض للعدوى بدرجات تتراوح بين 0 % أو 100%».
أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي: إصابة الجميع بكورونا ليس له أساس علمي
وعن إحتمالية إصابة الجميع بفيروس كورونا، أوضحت «أماني» أن هذا الأمر ليس له أي أساس علمي، مشيرة إلى أن نحو 80 % من المصابين بالفيروس القاتل من الممكن ألا تظهر عليهم أي أعراض من الوباء أو أعراض خفيفة.
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