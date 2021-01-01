أيام تفصلنا عن نهاية عام 2020 وبدء الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة 2021، الذي يعد عامًا ترك بصمة سيئة في نفوس العالم مع انتشار جائحة كورونا، وتمنى العالم أن يأتي العام الجديد ويكون الدواء من ذلك المرض متواجدًا بين كل أفراد الشعوب.
وينتظر العالم بشغف نهاية عام 2020، أملًا في أن يكون العام الجديد مختلفا وتتحقق فيه أمانيهم وطموحاتهم، ولكن يختلط الأمر على الكثير من العرب والمصريين بين الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية.
"الدستور" توضح لقرائها الفرق بين الكريسماس ورأس السنة الميلادية قبل بدء 2021، من خلال التقرير التالي.
اكتشف الفرق بين الكريسماس ورأس السنة الميلادية قبل بدء 2021
يعتقد الكثير من المصريين أن الكريسماس ورأس السنة الميلادية وجهان لعملة واحدة، وهذا غير صحيح، حيث إن اليوم 25 ديسمبر هو يوم مولد المسيح، من كل عام عند الأخوة المسيحيين الأوروبيين أي قبل رأس السنة تقريبًا بأسبوع، حيث يحتفل مسيحيو دول العالم بميلاد المسيح عدا الأرثوذكس الذين يحتفلون به في اليوم السابع من شهر يناير بدلًا من ديسمبر.
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