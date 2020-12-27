

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الجمعة أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 01 يناير 2021 :







يوم السبت 26 ديسمبر 2020 :



أمطار خفيفة ( 10 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة .أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .الأحد 27 ديسمبر 2020:أمطار خفيفة إلى متوسطة .. على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .شبورة مائية صباحا .. على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 :أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعةأمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من حلايب وشلاتين .شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 :شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .يوم الخميس 31 ديسمبر 2020:أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.شبورة مالية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .يوم الجمعة 1 يناير 2021 :شبورة مالية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.



