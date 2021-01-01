

ذكاء اصطناعى يكشف مدى سوء ذوقك الخاص فى اختيار الأغانى ذكاء اصطناعى يكشف مدى سوء ذوقك الخاص فى اختيار الأغانى

ينشر العديد من الأشخاص قوائم Spotify الخاصة بهم خاصة خلال هذا الوقت من العام، ويكشفون عن الأغانى التى قاموا بتشغيلها أكثر من غيرها خلال الـ12 شهرًا الماضية، لذلك تم تطوير تطبيق جديد يستخدم الذكاء الاصطناعى Spotify AI ليخبرك ما إذا كان ذوقك فى الموسيقى جيدًا أم لا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدمت المجلة الثقافية على الإنترنت The Pudding ملايين المؤشرات لما تعتبره موسيقى جيدة بشكل موضوعى، بما فى ذلك مراجعات Pitchfork وتوصيات متجر التسجيلات.



كما أنه بالإضافة إلى تصنيف ذوقك في المقاطع الصوتية، فإن التطبيق سيخبرك بالأغاني التي تقوم بتشغيلها كثيرًا وأي الفنانين تهتم بهم "إلى حد غير طبيعي".



وانتشر التعامل بهذه التقنية، حيث غرد عدد من المستخدمين عن ما وجدوه بشأن موسيقاهم على تويتر، واعتمادًا على مدى ارتفاع حركة المرور، قد يستغرق الأمر بضع دقائق لتقييم ذوقك في الموسيقى.



ومن أجل الحصول على هذه التقنية، يحتاج الزوار إلى تسجيل الدخول إلى Spotify من خلال موقع Pudding، ويقوم فقط الذكاء الاصطناعى بمسح الموسيقى الخاصة بك، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تقوم أيضًا بتدوين بيانات Spotify الخاصة بك لغرض آخر.



ويدعوك الذكاء الاصطناعى أيضًا للعب بالاختيا بين ثلاثة فنانين يظهرون بشكل منتظم على Spotify الخاص بك.



في النهاية يحصل المستخدمون على قراءة لقوائم التشغيل الخاصة بهم والفنانين الذين قاموا بتشغيلهم، إلى جانب شرح النسبة المئوية التقليدية أو العصرية للموسيقى.

