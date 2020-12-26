تعرف على اسعار مواد البناء اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تعرف على اسعار مواد البناء اليوم

صورة الخبر: تعرف على اسعار مواد البناء اليوم
تعرف على اسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 26-12-2020، استقرارا فى السوق المحلى ، وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
و أضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن أسعار الحديد سجلت اليوم 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع ، و السعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.


وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قالت فى مؤتمر صحفي سابق عقد بمقر وزارة المالية الأحد الماضى، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي قريبا وسيكون هناك تركيز على قطاعات إنتاجية محددة لدعمها الفترة القادمة، والتي تحتاج إلي دعم الصادرات، على أن يكون الدعم وفق القيمة المضافة في كل صناعة وحجم مكونها المحلي.

وينتظر قطاع صناعة الأسمنت شكل الدعم الجديد المقرر إعلانه نهاية يناير المقبل، خاصة في ظل معاناة كبيرة لهذا القطاع وسط فائض انتاجي ضخم، وتراجع الطلب الداخلي والخارجي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا، وبسبب بعض المشاكل الأمنية في بعض دول الجوار والتي كانت تستوعب جزء من انتاج الأسمنت مثل السوق الليبي.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على اسعار مواد البناء اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91117

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager