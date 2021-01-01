التعليم العالي: تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أسبوعين



الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور حسام عبد الغفار

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين لتقام في الفترة من 30يناير وحتى 18 فبراير لعام 2021.



جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات بجامعة الفيوم لمناقشة مصير امتحانات الفصل الدراسى الاول ، في ظل تطور جائحة فيروس كورونا وبدء الموجة الثانية له، وتناول الاجتماع شكل الامتحانات والإجراءات المتبعة خلال هذه الفترة.



وناقش الاجتماع شكل الامتحانات والتي سيكون مصيرها أما إلكترونية، او بالحضور للجامعة او المقترح الثالث وهو الذي استبعدته الوزارة في تصريحاتها على مدار الفترة الماضية باستبدال الامتحانات بابحاث.

قد يعجبك أيضا...

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد دشنوا هاشتاج توقف الدراسة في مصر .. والذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه ، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.وكان قد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا الخميس الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية فى مصر بالشروق.وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين للجامعات بأعداد محددة، وذلك طبقا لما تراه كل جامعة بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول (الميدترم) من ناحية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد من ناحية أخرى.وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه جار ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية سواء الامتحانات الإلكترونية أو الخدمات الطلابية، مطالبًا السادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المنصات التعليمية المختلفة.