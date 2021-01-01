كيف تنجو من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟.. استشاري تغذية تجيب

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة، إن كثرة الحفلات والمهرجانات وعودة الأنشطة اليومية خلال الأشهر الماضية، مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان السبب في الانتشار الواسع لفيروس كورونا من جديد.

وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة TeN، أن الفيروس يحارب من أجل التعايش والبقاء، لذا بدأ يغير من شكله ويتمحور ومن هنا تظهر سلالات جديدة في العديد من الدول، مشيرة إلى أن تلك السلالات تتميز بالانتشار بشكل أكبر ولكن حتى الآن لم يثبت أنها أكثر قوة وخطورة.

وأكدت على ضرورة التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المغلقة، مع الحرص على ارتداء الكمامات طوال الوقت، واصطحاب الكحول والصابون لتعقيم الأيدي طوال اليوم، فضلًا عن تعقيم الأسطح قبل لمسها، مشددة على ضرورة إجراء التحاليل الدورية للأصحاء والحرص على التواصل مع الأطباء والمتابعة معهم طوال الوقت خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وشددت على ضرورة تناول الأغذية الصحية والإكثار من الخضروات من أهمها البقدونس والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي، والإكثار من شرب المياه، لتقوية جهاز المناعة لمقاومة فيروس كورونا.

المصدر: قناة TeN

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