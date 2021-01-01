حكم أداء سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة.. الإفتاء تجيب.. فيديو



صلاة الفجر صلاة الفجر

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء سنة الفجر القبلية الفائتة بعد الانتهاء من صلاة الفجر.



وأضاف "ممدوح"، في فتوى له، ردًا على سؤال "هل يجوز أداء صلاة سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة؟"، أنه قد ورد في الحديث الشريف أن رسول الله فاتته سنة الفجر القبلية فقضاها بعد أن صلى الفريضة.



صلاة الفجر

صلاة الفجر أو صلاة الصبح هي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكوّن من ركعتين مفروضة وركعتين سنة قبلها وتسمّى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وقد سُمّيت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبةً إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق فقد سٌمّي فجرًا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل.

قد يعجبك أيضا...

حكم صلاة الفجرصلاة الفجر فرض عَين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا؛ دَلّ على ذلك ما جاء في الكتاب من آيات وفي السنّة من أحاديث كثيرة تدل على حكم صلاة الفجر وأنّها فرض عين، قال الله- تعالى-: «فَأقيمُوا الصَلاةَ إنَّ الصَلاةَ كَانتْ عَلى المُؤمنينَ كِتابًا مَوقوتًا»، وقال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام-: «بُنيَ الإسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».https://www.facebook.com/watch/?v=584740498972003