بعد "فايزر".. ظهور أول عارض جانبي لـ"لقاح موديرنا"

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بعد "فايزر".. ظهور أول عارض جانبي لـ"لقاح موديرنا"

أصيب طبيب في مدينة بوسطن الأميركية بحساسية شديدة بعد تلقيه، الخميس، لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا.

وأوردت "رويترز" عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدكتور حسين صدر زاده، زميل طب أورام المسنين، بمركز بوسطن الطبي أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح، وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.

ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بلقاح موديرنا، الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.

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وقال ديفيد كيبي المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي في بيان، الجمعة، إن الدكتور صدر زاده الذي يعاني من حساسية المحار "شعر بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى.. وهو في حالة جيدة اليوم".

وقال مسؤول بإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الأسبوع الماضي إن الإدارة تتحقق من نحو خمس حالات أصيبت بحساسية في الولايات المتحدة بعد تلقيها لقاح كوفيد-19، الذي تنتجه فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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