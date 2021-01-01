بعد "فايزر".. ظهور أول عارض جانبي لـ"لقاح موديرنا"

أصيب طبيب في مدينة بوسطن الأميركية بحساسية شديدة بعد تلقيه، الخميس، لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا.
وأوردت "رويترز" عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدكتور حسين صدر زاده، زميل طب أورام المسنين، بمركز بوسطن الطبي أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح، وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.
ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بلقاح موديرنا، الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.
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