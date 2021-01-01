

(حصاد 2020) أفضل 5 أجهزة تكنولوجية في عام كورونا | هل لديك واحدًا منها (حصاد 2020) أفضل 5 أجهزة تكنولوجية في عام كورونا | هل لديك واحدًا منها

تصل المئات من الأدوات إلى مكتب مراجعة موقع gadgetsnow الهندي كل عام، الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون وسماعات الرأس، ومع ذلك، لا تنجح جميع الأدوات في إثارة إعجابه لعدة أسباب، ولكن مثل كل عام، هناك بعض الأدوات التي تترك بصمة بالتأكيد.







(حصاد 2020) ألعابنا المفضلة في عام كورونا

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قال الموقع إن الأمر لا يتعلق بأفضل الأدوات أو الأجهزة المتوفرة ولكن يتعلق بالأجهزة التي جعلت استخدامها يستحق ذلك تمامًا،هواتف وأجهزة عام 2020 المفضلة(حصاد 2020).. realme تحقق 1.5 مليون وحدة بيع في عام كوروناOnePlus 8T: الهاتف الذكي الذي يعمل بكل شيءتمكنت OnePlus أن تكون متسقة عامًا بعد عام،تم إثبات ذلك بواسطة OnePlus 8T، إنه هاتف يسجل درجات عالية في كل قطاع وستجد صعوبة في اكتشاف العيوب فيه.يحتوي على معالج قوي وتصميم أنيق وواجهة مستخدم تجعله سهل الاستخدام، إنه أحد أفضل هواتف Android التي تم طرحها في عام 2020.لطالما كان أداء بطارية OnePlus من الأمور البارزة ولا يختلف OnePlus 8T بهذا المعنى. في غضون 30 دقيقة يتم شحنها بالكامل - هبة من السماء - وبطارية لا تنفد بسهولة.سماعات Jabra Elite 85h: موازنة فعلهناك عدد كبير جدًا من سماعات الرأس في السوق، لذا فإن وضع زوج من سماعات الرأس في هذه القائمة يعني الكثير من المداولات، سماعات الرأس Jabra Elite 45h فوق الأذن لإخراج الصوت المتوازن ودعم الشحن السريع تجعل الأمر سهلاً، إنها خفيفة الوزن وتدوم طويلاً حقًا.أوضح الموقع أنه استخدم سماعات الرأس لمدة 90 دقيقة كل يوم لمدة أسبوع تقريبًا ولا تزال مستويات البطارية عند 80%، كما أنها تشحن بسرعة كبيرة؛ يتم شحن البطارية من صفر إلى مائة خلال 15-20 دقيقة عبر جهاز كمبيوتر محمول.Apple MacBook Air M1: المغير الحقيقي لقواعد اللعبةمن حين لآخر يأتي منتج يقلب الدنيا رأسًا على عقب ويحدث ضجة، كان MacBook Air أحد هذه المنتجات لعام 2020، ليس لأنه سريع - إنه كذلك بالتأكيد - ولكن لأنه يغير اللعبة بشكل لم يسبق له مثيل.جهاز M1 MacBook Air هو جهاز iPhone الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة، يعد معالج M1 من Apple أحد التقنيات الفريدة التي تم طرحها في عام 2020.لا يحتوي MacBook Air على مروحة - وهو ما يجعله متميزًا عن الآخرين. عمر البطارية وحده يجعل جهاز MacBook Air يستحق سعره ، فهو واحد من أفضل ما رأيناه على الكمبيوتر المحمول.(حصاد 2020) شاهد.. Switch تكشف ألعابك المفضلة في عام كوروناSamsung Galaxy Tab S7 +: المستقبل مشرقلم تعد أجهزة Android اللوحية الخيار الأول للأشخاص عندما يتعلق الأمر بالأجهزة اللوحية لأن جهاز iPad دائمًا ما يكون في قمة اهتمامات الناس، ربما هذا هو السبب في أن Samsung Galaxy Tab S7 + يعد انحرافًا كبيرًا.يعد Tab S7 + شيئًا آخر، لأن الوظيفة تتجاوز كونها جهازًا لوحيًا جيدًا وتتضاعف كواجهة جيدة تشبه الكمبيوتر الشخصي، بسبب وضع Dex الذي نضج بمرور الوقت لتقديم تجربة مستخدم محسّنة في طريقة التعامل مع النوافذ المتعددة والتطبيقات والألعاب التي تم تحسينها للاستفادة الكاملة من ذلك.Samsung Galaxy Tab S7 + هو الجهاز اللوحي الذي يحدد كيف يجب أن تكون الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android منذ البداية وهو يمثل مستقبل أجهزة Android اللوحية تمامًا وهذا هو السبب في كونه أحد أدواتنا المفضلة لهذا العامiPhone 12: جهاز آيفون واحد للسيطرة عليهم جميعًايعد هاتف iPhone 12 - النجم الحقيقي للعرض، ببساطة لظهور شاشة LCD الجيدة - ولكن ليست رائعة - لجهاز iPhone XR و iPhone 11 - وجاءت شاشة OLED.تصميم iPhone 12 ممتع - فهو أخف وزناً ويشعر براحة أكبر في الاستخدام، كما أن تجربة استخدام iPhone بجوانب مسطحة تتميز بلمسات نهائية من الألمنيوم غير اللامع وشاشة مسطحة.من المرجح أن يكون iPhone 12 هو أفضل هاتف iPhone مبيعًا في عام 2021 وهناك سبب وجيه وراء ذلك، يعد مزيجًا رائعًا من الأناقة والجوهر والقيمة - على الأقل بالنسبة لأجهزة iPhone.