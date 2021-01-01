في موقف لا تحسد عليه ، تعرضت سيدة للطرد أمام أعين العشرات في أحد المطاعم، ليس لتصرف مسيء أو أفعال غريبة ولكن بسبب ملابسها غير اللائقة من وجهة نظر إدارة المطعم.
وترك هذا التصرف الذي قام به إدارة المطعم، إحدى الرحالة تغرق في حيرتها بعد أن زعمت أنها طردت من أحد المطاعم لأن ملابسها كانت غير مناسبة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وقالت "مارتينا كورادي" الرحالة الإيطالية، إنها شعرت بالحرج والإهانة بعد الحادث الذي وقع في شاطئ بوندي بأستراليا.
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التعليقات على واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها
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