أكد رئيس قسم الصدر بالقصر العيني في مصر أيمن السيد سالم، أن فيروس كورونا المستجد في مصر يضم حاليا 4 سلالات.
وأوضح وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، أن "حجم الفيروس يتحكم في مدى خطورة وصعوبة الأعراض التي تنتج عن الإصابة به"، موضحا أن "عائلة فيروس كورونا تضم نحو 7 أخوات آخرها كوفيد -19، والذي يشبه بشكل كبير أعراض الإنفلونزا".
وقال سالم: "بالنسبة لأعراض الإصابة في الموجة الثانية لجائحة كورونا، وفقا للمصابين وتوصيات منظمة الصحة العالمية، فهناك تغيرات في الحالة المزاجية، مع الإرهاق والضعف الشديدين، ولابد أن تكون مصحوبة بأعراض تنفسية، لتشخيص المريض أنه مصاب بالفيروس، مع التأكيد بأن الإصابة في أغلب الأحيان لا تصاحبها مشكلة الأرق، بل على العكس فمصاب كوفيد -19 غالبا ما تزيد حاجته للنوم، نتيجة الإرهاق الشديد الذي يعانيه جراء الإصابة".
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التعليقات على طبيب مصري يكشف عن وجود 4 سلالات لفيروس كورونا في مصر
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