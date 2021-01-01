طبيب مصري يكشف عن وجود 4 سلالات لفيروس كورونا في مصر



سلالات لفيروس كورونا في مصر سلالات لفيروس كورونا في مصر

أكد رئيس قسم الصدر بالقصر العيني في مصر أيمن السيد سالم، أن فيروس كورونا المستجد في مصر يضم حاليا 4 سلالات.



وأوضح وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، أن "حجم الفيروس يتحكم في مدى خطورة وصعوبة الأعراض التي تنتج عن الإصابة به"، موضحا أن "عائلة فيروس كورونا تضم نحو 7 أخوات آخرها كوفيد -19، والذي يشبه بشكل كبير أعراض الإنفلونزا".



وقال سالم: "بالنسبة لأعراض الإصابة في الموجة الثانية لجائحة كورونا، وفقا للمصابين وتوصيات منظمة الصحة العالمية، فهناك تغيرات في الحالة المزاجية، مع الإرهاق والضعف الشديدين، ولابد أن تكون مصحوبة بأعراض تنفسية، لتشخيص المريض أنه مصاب بالفيروس، مع التأكيد بأن الإصابة في أغلب الأحيان لا تصاحبها مشكلة الأرق، بل على العكس فمصاب كوفيد -19 غالبا ما تزيد حاجته للنوم، نتيجة الإرهاق الشديد الذي يعانيه جراء الإصابة".

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وتابع: "قد لا يصاحب الإصابة، ارتفاع فى درجات الحرارة، كما كان شائعا في الموجة الأولى، حيث تم رصد حالات إصابة مؤكدة بالفيروس ولم ترتفع درجة حرارتها".وشدد سالم على أن الراحة والسوائل والنوم بشكل كاف، عوامل تساعد فى زيادة مناعة الجسم، موضحا أنه بدأ التركيز على علاج الفيروس عن طريق بلازما الدم والأجسام المضادة وكذلك الأدوية المضادة للالتهاب.وأكد أنه لا مانع من تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والربو والحساسية)، باللقاح الصيني وهي الفئات المهددة بزيادة مضاعفات أعراض فيروس كورونا، ولكن حال إصابتهم بأدوار حادة مثل وجود أزمة ربوية عارضة، يجب انتظار انتهائها أولا، ويمكن استبعاد الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس بالفعل، لأن أجسامهم تكون قد أنتجت أجساما مضادة، بعد حصولهم على ما يعرف بـ"العدوى المنضبطة" داخل الجسم، موضحا أنه يجب على من يتناول اللقاح ألا تكون درجة حرارته مرتفعة.