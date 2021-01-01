الأرصاد تحذر من طقس الغد ليلا.. وأمطار متوسطة على السواحل.. والصغرى 8 درجات



حالة الطقس نهارا شبورة مائية حالة الطقس نهارا شبورة مائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون غدا السبت، حالة الطقس نهارا شبورة مائية ومائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ومعتدلا على السواحل الشمالية.



ويكون طقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، شبورة مائية صباحا وطقسا مائلا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة .



أما على جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة والرياح معتدلة، وتبقي حالة الطقس ليلا باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

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ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة ( 40% تقريبا ) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 22 12الاسكندرية 20 13وادى النطرون 21 13طنطا 21 13شبين الكوم 21 13دمنهور 20 13بلطيم 23 14مطروح 20 11السلوم 20 09سيوة 20 09بورسعيد 20 14دمياط 20 14الزقازيق 20 13المنصورة 20 13الاسماعيلية 22 11السويس 22 12العريش 21 10رفح 20 11راس سدر 22 12نخل 19 05نويبع 24 16طابا 22 11كاترين 16 04الطور 23 14شرم الشيخ 24 19الغردقة 25 16مرسى علم 24 15الفيوم 22 08بنى سويف 22 08المنيا 22 09اسيوط 22 09سوهاج 23 10قنا 24 10الاقصر 26 11اسوان 27 12ادفو 27 12ابوسمبل 25 13الوادى الجديد 23 12شلاتين 28 18ابورماد 27 17حلايب 26 19راس حدربه 27 19